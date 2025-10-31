Aquest és el perfil de treballador que perdrà la feina per culpa de la Intel·ligència Artificial segons un expert
El consultor i empresari Xavier Marcet alerta que els joves que només volen teletreballar són els més vulnerables davant l’arribada de la IA generativa i poden quedar fora del sistema laboral
El prestigiós empresari, consultor i professor Xavier Marcet ha advertit recentment que la Intel·ligència Artificial (IA) generativa suposa un risc més gran per a determinats joves que per a les persones grans, tot i la creença generalitzada que la tecnologia substituirà sobretot els treballadors més veterans.
Durant la seva intervenció a la jornada Manresa Futur, organitzada per l’Ajuntament de la capital del Bages i UManresa, Marcet va explicar que “amb el boom digital del passat, les persones s’havien d’adaptar a la tecnologia, però ara és la tecnologia la que s’adapta a nosaltres”. Segons ell, aquest canvi facilitarà la integració dels treballadors sèniors que s’esforcin per mantenir-se al dia, mentre que pot deixar fora del mercat laboral els més joves que es tanquin en el teletreball.
“El problema el tindran els joves que, gràcies als avenços digitals, només volen treballar des de casa. Són els que més necessiten anar presencialment a la feina, conviure amb companys més experimentats i aprendre d’ells”, va advertir. Marcet va remarcar que aquests perfils són els més fàcils de substituir per la IA, ja que no acumulen experiència ni coneixement compartit, i per això poden acabar sent expulsats del sistema laboral.
Amb una trajectòria vinculada a centres d’innovació com Silicon Valley o el MIT (Institut Tecnològic de Massachusetts), Marcet defensa que les empreses han de fomentar una autèntica cultura de l’aprenentatge. “El que importa no és formar-se, sinó aprendre. Aprendre requereix esforç, mentre que acumular cursos no garanteix coneixement real”, va afirmar.
L’expert va concloure que el futur de territoris com Manresa i el Bages dependrà de trobar persones capaces de liderar la transformació, més que no pas de perfeccionar processos. “No ens ha de preocupar tant el saber com (know-how), sinó el saber qui (know-who).”
