Aquests són els festius a Catalunya per al 2026: fins a quatre ponts i set caps de setmana llargs
El calendari laboral de l’any vinent inclourà 16 festius —deu d’àmbit estatal, quatre d’autonòmics i dos locals— que permetran planificar escapades i vacances amb antelació
Amb el 2025 arribant a la seva recta final, molts catalans ja comencen a mirar cap al 2026 i a planificar els seus dies de descans. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el calendari laboral per a Catalunya, que inclou 16 dies festius, una combinació de festes estatals, autonòmiques i locals.
Segons el document, l’any vinent es podran aprofitar fins a quatre ponts de quatre dies i set caps de setmana llargs, una bona oportunitat per organitzar escapades, vacances o dies de descans sense gastar massa jornades laborals.
Dels 16 festius totals, 10 són d’àmbit estatal, 4 corresponen a Catalunya i 2 són exclusius de Barcelona.
Llista de festius oficials a Barcelona per al 2026
- 1 de gener (dijous): Any Nou – Estatal
- 6 de gener (dimarts): Reis – Estatal
- 3 d’abril (divendres): Divendres Sant – Estatal
- 6 d’abril (dilluns): Dilluns de Pasqua – Catalunya
- 1 de maig (divendres): Dia del Treballador – Estatal
- 25 de maig (dilluns): Segona Pasqua – Barcelona
- 24 de juny (dimecres): Sant Joan – Catalunya
- 15 d’agost (dissabte): Assumpció de la Verge – Estatal
- 11 de setembre (divendres): Diada Nacional de Catalunya – Catalunya
- 24 de setembre (dijous): La Mercè – Barcelona
- 12 d’octubre (dilluns): Dia de la Hispanitat – Estatal
- 1 de novembre (diumenge): Tots Sants – Estatal
- 6 de desembre (diumenge): Dia de la Constitució – Estatal
- 8 de desembre (dimarts): Immaculada Concepció – Estatal
- 25 de desembre (divendres): Nadal – Estatal
- 26 de desembre (dissabte): Sant Esteve – Catalunya
Tot i que alguns festius cauran en dissabte o diumenge, com Tots Sants o el Dia de la Constitució, altres coincidències permetran gaudir de ponts i caps de setmana llargs, especialment a la primavera i al desembre.
Abans que acabi el 2025, encara quedaran alguns dies festius destacats, com Nadal (25 de desembre) i Sant Esteve (26 de desembre), que enguany cauran en dijous i divendres, permetent quatre dies seguits de descans amb el cap de setmana inclòs.
Els experts recomanen planificar amb temps per aprofitar els millors preus i evitar aglomeracions, especialment en els períodes festius més llargs.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- L'art de l'arròs: de veure l'àvia cuinar a preparar paelles en casaments