Aquests són els festius a Catalunya per al 2026: fins a quatre ponts i set caps de setmana llargs

El calendari laboral de l’any vinent inclourà 16 festius —deu d’àmbit estatal, quatre d’autonòmics i dos locals— que permetran planificar escapades i vacances amb antelació

Aquests són els festius a Catalunya per al 2026: fins a quatre ponts i set caps de setmana llargs

Bruna Segura

Girona

Amb el 2025 arribant a la seva recta final, molts catalans ja comencen a mirar cap al 2026 i a planificar els seus dies de descans. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el calendari laboral per a Catalunya, que inclou 16 dies festius, una combinació de festes estatals, autonòmiques i locals.

Segons el document, l’any vinent es podran aprofitar fins a quatre ponts de quatre dies i set caps de setmana llargs, una bona oportunitat per organitzar escapades, vacances o dies de descans sense gastar massa jornades laborals.

Dels 16 festius totals, 10 són d’àmbit estatal, 4 corresponen a Catalunya i 2 són exclusius de Barcelona.

Llista de festius oficials a Barcelona per al 2026

  • 1 de gener (dijous): Any Nou – Estatal
  • 6 de gener (dimarts): Reis – Estatal
  • 3 d’abril (divendres): Divendres Sant – Estatal
  • 6 d’abril (dilluns): Dilluns de Pasqua – Catalunya
  • 1 de maig (divendres): Dia del Treballador – Estatal
  • 25 de maig (dilluns): Segona Pasqua – Barcelona
  • 24 de juny (dimecres): Sant Joan – Catalunya
  • 15 d’agost (dissabte): Assumpció de la Verge – Estatal
  • 11 de setembre (divendres): Diada Nacional de Catalunya – Catalunya
  • 24 de setembre (dijous): La Mercè – Barcelona
  • 12 d’octubre (dilluns): Dia de la Hispanitat – Estatal
  • 1 de novembre (diumenge): Tots Sants – Estatal
  • 6 de desembre (diumenge): Dia de la Constitució – Estatal
  • 8 de desembre (dimarts): Immaculada Concepció – Estatal
  • 25 de desembre (divendres): Nadal – Estatal
  • 26 de desembre (dissabte): Sant Esteve – Catalunya

Tot i que alguns festius cauran en dissabte o diumenge, com Tots Sants o el Dia de la Constitució, altres coincidències permetran gaudir de ponts i caps de setmana llargs, especialment a la primavera i al desembre.

Abans que acabi el 2025, encara quedaran alguns dies festius destacats, com Nadal (25 de desembre) i Sant Esteve (26 de desembre), que enguany cauran en dijous i divendres, permetent quatre dies seguits de descans amb el cap de setmana inclòs.

Els experts recomanen planificar amb temps per aprofitar els millors preus i evitar aglomeracions, especialment en els períodes festius més llargs.

