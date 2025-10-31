WhatsApp deixarà de funcionar en alguns mòbils a partir de demà: Comprova si el teu model és a la llista negra
L’aplicació de missatgeria més utilitzada del món deixarà d’estar disponible en dispositius antics que ja no poden suportar les noves actualitzacions de seguretat i rendiment
Amb l’arribada del Black Friday i la temporada de compres de Nadal, també apareixen al mercat nous models de telèfon mòbil. Aquesta renovació tecnològica comporta que alguns dispositius més antics deixin de ser compatibles amb les actualitzacions necessàries per al correcte funcionament d’aplicacions com WhatsApp.
La companyia ha anunciat que, a partir del divendres 31 d’octubre, l’aplicació deixarà de funcionar en diversos models de mòbil, tant d’Apple com d’Android. El motiu principal és garantir la seguretat dels usuaris i assegurar un rendiment òptim de la plataforma en tots els dispositius actius.
Això vol dir que els mòbils que no puguin instal·lar les versions més recents del sistema operatiu no podran continuar utilitzant WhatsApp, ja que quedaran obsolets.
Els models afectats són els següents:
iOS (versió 15.1 o anteriors):
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
Android (versió 5.0 o anteriors):
- Motorola Moto E
- Motorola Moto G
- Samsung Galaxy Note 3
- Samsung Galaxy S4
- LG G2 Mini
- LG G2
- Sony Xperia Z1
Per als usuaris que tinguin un d’aquests dispositius, WhatsApp recomana fer una còpia de seguretat abans de perdre l’accés, per no perdre les converses i els arxius emmagatzemats.
També és aconsellable comprovar si el mòbil té alguna actualització de sistema pendent. En cas que no sigui possible actualitzar-lo a una versió compatible, caldrà adquirir un dispositiu més recent per continuar utilitzant l’aplicació de missatgeria.
Segons la companyia, aquesta mesura forma part del seu compromís amb la seguretat i la privacitat, ja que mantenir dispositius antics sense suport actualitzat podria posar en risc les dades personals dels usuaris.
