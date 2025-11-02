Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
Són perfectes per fer-hi una escapada en qualsevol moment de l’any
Noelia Santos
Hi ha molts pobles bonics a Espanya, i no ens referim només als 122 que estan registrats oficialment a l’associació que porta precisament aquest nom. Per això, escollir-ne només un per descobrir en una escapada és molt difícil. Sobretot perquè depèn dels gustos, les necessitats, el temps i el pressupost de cadascú.
Els 5 pobles que has de visitar en la teva pròxima escapada
Sallent de Gállego
El poble amb més bars de tot Espanya.
Aquesta vila situada a la Vall de Tena és un dels pobles pirinencs i de muntanya per excel·lència. La proximitat a l’estació d’esquí amb més quilòmetres esquiables de tot l’Estat (Aramón Formigal-Panticosa) o la del Balneari de Panticosa hi tenen, sens dubte, molt a veure. Però aquest poble aragonès no necessita cognoms per atreure totes les mirades: des del punt de vista patrimonial, el municipi compta amb monuments molt interessants —des d’una església gòtica del segle XVI fins a un pont medieval—; i en termes de natura, les rutes de senderisme són un dels seus grans atractius. Això, i el fet que és el poble amb més bars de tot Espanya.
Brañosera
L’ajuntament més antic de tot Espanya.
Amb tot just 250 habitants i perdut al Parc Natural de la Muntanya Palentina, Brañosera és un altre dels grans noms a tenir en compte per a una escapada, sobretot si el que es busca és una història plena de calma. Començant per la seva fama d’albergar l’ajuntament més antic d’Espanya, aquest poble màgic de carrers sinuosos, façanes de pedra vermella i envoltat d’un bosc centenari de roures i faigs conserva encara l’aigua del brollador que feia moure els molins en temps de mineria. Avui aquella indústria ja no existeix, però sí l’eco de les seves pedreres enfonsades en aquest paisatge de la Palència profunda.
Júzcar
Totes les cases del poble estan pintades de blau “pitufo”.
Aquest és, possiblement, el poble més singular de tot Espanya. Un destí totalment pintat de blau —de blau pitufo— com els personatges d’aquells dibuixos infantils. Té molt a veure amb la pel·lícula, de fet: va ser l’any 2011 quan aquest petit poble de la serralada de Màlaga, amb tot just 220 habitants, va transformar completament la seva fesomia per al rodatge de la pel·lícula nord-americana Els Barrufets. La nova imatge va agradar tant que des d’aleshores s’ha mantingut així. I és l’excusa perfecta per apropar-s’hi, descobrir les històries del seu passat (aquí s’hi va instal·lar la primera fàbrica de llauna d’Espanya), recórrer els seus carrers a la recerca dels personatges més famosos de la pel·li (des de Gargamel fins al pare Barrufet) i, de pas, fer una visita a Ronda, a només 20 quilòmetres. Val molt la pena.
Castellfollit de la Roca
El seu nucli antic s’alça sobre un cingle a més de 50 metres d’altura.
No sembla real, però ho és: un poble suspès a dalt d’un cingle, a més de 50 metres d’altura, sobre una línia rocosa d’aproximadament un quilòmetre de llarg. És la carta de presentació de Castellfollit de la Roca, un poble medieval que cal veure de prop per creure-s’ho. Carrers estrets i façanes que s’aboquen al buit a banda i banda de la localitat, com si fos un escenari de cinema en versió hiperrealista, on fins i tot hi ha lloc per a una antiga via romana, l’Annia. El seu nucli antic se situa sobre el cingle, que en realitat és la formació de dues colades de lava superposades. A més, Castellfollit de la Roca és la porta d’entrada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a la província de Girona. Nota: per veure bé la silueta del poble, cal anar a la passarel·la que creua el riu Fluvià —des d’allà hi ha les millors vistes.
Puerto de Mogán
Té fins i tot canals, com si fos una Venècia en miniatura.
Com el seu nom indica, Puerto de Mogán és un poble pesquer amb sabor i ambient mariner. Banyat per les aigües de l’oceà Atlàntic, a la costa sud-oest de l’illa de Gran Canària i protegit per les muntanyes, les seves casetes de colors, entre profunds barrancs i platges de sorra fina, formen una de les estampes més boniques i pintoresques de les Illes Canàries. El Parc Natural d’Ojeda, Inagua i Pajonales és molt a prop, i s’hi pot arribar a peu amb una senzilla ruta de senderisme. I encara que comparar el Puerto de Mogán amb una Venècia en miniatura pugui semblar exagerat, la imatge dels canals que uneixen el port pesquer amb el port esportiu és una de les moltes sorpreses que guarda per al viatger que el visita per primera vegada.
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dimissió, destitució o solució
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Lamine Yamal anuncia la seva ruptura amb Nicki Nicole: 'No ha estat per cap infidelitat
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal