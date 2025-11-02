Quin és el punt de cocció ideal per a les hamburgueses si vols evitar patir una intoxicació?
Hi ha molts dubtes al respecte, perquè algunes carns s'han de fer més i altres menys
Jorge López
Cuinar la carn correctament és indispensable per evitar patir intoxicacions alimentàries. Tot i que, segons quin tipus d'aliment es recomana una major o menor cocció. Així doncs, quina és la mesura correcta? Els bacteris més comuns en aliments mal cuinats són la Salmonel·la, E.Coli o Listèria. Aquests es poden trobar en ous, peixos, verdures o carns, si no arriben al punt de cocció que es necessita.
D'això en parla precisament @in_food_mation, tecnòleg dels aliments, en un vídeo que ha penjat a xarxes socials, on llança una important pregunta: "Per què no t'hauries de demanar les hamburgueses poc fetes?". Segons explica, no és una qüestió de gustos, sinó de seguretat alimentària.
En els darrers anys s'ha estès la moda de consumir carn poc feta o 'al punt', especialment en filets o entrecots. En aquests casos, el risc sanitari és baix, ja que els bacteris solen trobar-se només a la superfície de la peça. En segellar la carn a alta temperatura, aquests microorganismes s'eliminen encara que l'interior quedi rosat.
No obstant això, no passa el mateix amb les hamburgueses. Com que estan elaborats amb carn picada, els bacteris presents a la superfície original es barregen amb tot el producte durant el procés de picat. Per això, si l'hamburguesa no es cuina completament, els bacteris poden romandre vius a l'interior, cosa que augmenta el risc d'intoxicació.
Els organismes de salut pública recomanen que les hamburgueses, mandonguilles o qualsevol carn picada arribin almenys a 70 °C a l'interior, de manera que quedin ben cuinades i segures per al consum. Això és especialment important en el cas de nens, embarassades i gent gran, els sistemes immunitaris dels quals són més vulnerables.
Cuinar bé, prevenir millor
A més de la temperatura, altres factors influeixen en la seguretat alimentària: no descongelar els aliments a temperatura ambient, no tornar a congelar productes ja descongelats, i mantenir la cadena de fred des de la compra fins a la preparació.
Cuinar bé no vol dir renunciar al sabor ni a una textura sucosa. Simplement, es tracta d'aplicar bones pràctiques que evitin riscos innecessaris. A la cuina, la prevenció comença al foc: una carn ben feta no només alimenta, també protegeix.
