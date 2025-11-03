Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
Un bon pa és clau en el dia a dia, i aquests supermercats no et decebran
Cristian Miguel Villa
En moltes famílies no passa ni un sol dia sense que entri una barra de pa a casa, però de vegades desviar-se fins a una fleca pot ser tot un maldecap. Per això, a continuació t’expliquem quins són els millors supermercats on comprar pa, segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).
Els millors supermercats per comprar pa
L’OCU situa Lidl en primera posició d’aquest rànquing de supermercats forners, ja que és el que rep la millor valoració en aspectes com la qualitat del pa, la varietat i les vendes globals.
Després de Lidl hi trobem Hipercor, on l’OCU ha recollit nombroses enquestes de satisfacció amb bones valoracions, derivades sobretot del fet que no es tracta d’un pa industrial, sinó d’elaboració diària.
En tercera posició apareix el supermercat d’El Corte Inglés. Segons els registres de l’OCU, aquest rep valoracions molt positives gràcies a l’ús de matèries primeres de gran qualitat per elaborar el pa.
Fora del pòdium hi trobem la cadena de supermercats Familia. L’OCU destaca en aquest cas l’artesania d’un autèntic pa gallec, amb una molla densa i un gust intens que agrada molt als clients.
A continuació figura Plus Fresc, que destaca especialment a Catalunya i a l’Aragó. Els pans que ofereixen aconsegueixen un bon equilibri entre una producció àgil i una elaboració artesanal.
Finalment, Aldi tanca la llista dels supermercats més recomanats per comprar pa. De la seva oferta se’n subratlla que és un pa molt econòmic que compleix amb les expectatives.
I fins aquí, els millors supermercats on comprar pa per al teu dia a dia. Tens alguna recomanació que no aparegui al llistat i que t’hagi donat bons resultats? Si és així, comparteix-la als comentaris.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida