Feina a l'alça: Quant cobra un tècnic en energies renovables a Catalunya? Sou mitjà i modalitats
La transició verda impulsa el sector i dispara la demanda de professionals especialitzats en instal·lació i manteniment d’energies netes
El perfil de tècnic en energies renovables s’ha convertit en un dels més sol·licitats en el marc de la transició energètica. Aquests professionals instal·len, mantenen i supervisen sistemes solars, eòlics i altres tecnologies netes, i tenen un paper clau en l’objectiu de reduir emissions i avançar cap a un model més sostenible.
A Catalunya, i especialment a les comarques gironines, el sector està en expansió. L’augment de les instal·lacions d’autoconsum, el desenvolupament de parcs fotovoltaics i l’impuls de l’energia eòlica al territori han incrementat la demanda de tècnics qualificats, tant en empreses privades com en serveis industrials i municipals.
Quin sou tenen aquests professionals?
A escala estatal, el salari mitjà d’un tècnic en energies renovables se situa entre 25.000 i 40.000 euros bruts anuals, en funció de l’experiència i la formació.
A Catalunya, i en zones amb més activitat industrial com Barcelona i Girona, els salaris tendeixen a situar-se en la franja alta del rang, especialment per a perfils amb més experiència o certificacions específiques. Els tècnics més qualificats poden superar els 40.000 euros anuals, sobretot si gestionen projectes avançats o treballen com a autònoms especialitzats.
Formació i oportunitats
La via formativa més habitual és el Cicle Formatiu de Grau Superior en Energies Renovables, tot i que titulacions d'electricitat, electrònica i manteniment industrial també són vies d'accés al sector. La formació complementària en seguretat elèctrica i prevenció de riscos laborals millora notablement l’ocupabilitat.
Amb el creixement de la demanda energètica sostenible i els programes europeus i autonòmics de transició ecològica, les perspectives laborals a Girona i a tot Catalunya continuaran millorant els pròxims anys. El sector necessita personal especialitzat i ofereix estabilitat, projecció i salaris competitius per a perfils tècnics.
