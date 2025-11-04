Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Meteocat adverteix: no guardis el paraigua en aquestes zones de Catalunya

Tot i un matí assolellat, el litoral i prelitoral central poden registrar ruixats febles al final del dia; més inestabilitat a partir de demà i canvi de temps notable dijous

El Meteocat adverteix: no guardis el paraigua en aquestes zones de Catalunya

El Meteocat adverteix: no guardis el paraigua en aquestes zones de Catalunya / boyarkinamarina

Bruna Segura

Girona

Si aquest matí has vist claror i has pensat a guardar el paraigua, millor espera uns dies. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat que aquest dimarts no es descarten precipitacions febles i aïllades en punts del sector central del litoral i del prelitoral.

Aquesta situació afectarà especialment les comarques més properes a la costa Barcelonina i el Maresme, però també pot arribar puntualment a zones interiors properes. Tot i que es tractarà, en general, de pluges testimonials, es recomana tenir el paraigua a mà per evitar sorpreses.

A la costa de Girona, el dia es presenta amb núvols i més humitat, tot i que no s’esperen precipitacions destacables avui. A l’interior de Catalunya, persistiran alguns bancs de boira a les àrees habituals.

Les temperatures es mantindran similars o lleugerament més altes a migdia, però el fred al matí ja es fa notar, amb mínimes més baixes que deixen clar que l’hivern s’acosta i que la jaqueta comença a ser imprescindible.

De cara a demà dimecres, el Meteocat preveu precipitacions febles o localment moderades al litoral i prelitoral, especialment durant la segona meitat del dia.

El canvi més significatiu arribarà dijous, quan la situació es complicarà a tot el territori: es preveuen pluges generalitzades i una baixada de la cota de neu dels 2.500 als 2.000 metres, un senyal més del progressiu ambient hivernal.

Tot indica que el temps tardorenc ja s’instal·la definitivament després de setmanes de temperatures més altes del que tocaria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents