Ni metges ni enginyers: aquests són els empleats més feliços amb el seu sou a Europa
Un informe europeu assenyala que els administratius i professionals de serveis de suport són els més satisfets amb la seva remuneració
Contra tot pronòstic, els empleats més satisfets amb el seu salari a Europa no formen part de professions tradicionalment ben remunerades com la medicina o l’enginyeria. Segons un estudi de la consultora paneuropea SD Worx, els administratius i treballadors de suport dels Països Baixos són els que mostren un nivell més alt de satisfacció salarial.
L’informe, basat en enquestes a més de 16.000 treballadors de 16 països europeus, revela que només el 14,5% dels administratius neerlandesos es declara descontent amb el seu sou. En segona posició apareixen els professionals de serveis públics —com electricistes, lampistes o tècnics de gestió de residus— amb un 17% de descontentament, i en tercer lloc els funcionaris, dels quals únicament un 23% considera que cobra menys del que mereix.
Aquest resultat sorprèn perquè aquestes professions no figuren entre les millors remunerades al continent. Segons l’estudi, aquests treballadors valoren especialment la seguretat laboral, l’estabilitat i les condicions de treball, factors que pesen més que la retribució econòmica.
El document també destaca una diferència de percepció entre treballadors i empreses. Mentre gairebé la meitat dels empleats europeus (49%) es considera mal pagada, el 64% de les empreses defensa que ofereix sous justos.
Pel que fa als sectors més descontents amb el sou, destaquen els sanitaris (56,5%), les anomenades professions qualificades (54%) i els treballadors industrials (51%).
A nivell geogràfic, el major malestar salarial es registra a Eslovènia, Sèrbia i Croàcia, on més de la meitat dels empleats creu que la seva remuneració no és adequada. A l’altra banda, Bèlgica i els Països Baixos lideren la satisfacció salarial, amb més del 60% dels treballadors afirmant que el seu sou és proporcionat.
En un context de debat sobre el poder adquisitiu i les condicions laborals, l’informe reforça la idea que la felicitat laboral no depèn només del salari, sinó també de l’estabilitat i del reconeixement en l’entorn de treball.
