L'OCU ho revela: aquests són els pitjors dies per proveir gasolina i l'hora exacta en què estalviaràs més
Els caps de setmana i els dies abans de pont són els moments més cars, mentre que els dilluns al matí ofereixen els millors preus
Els preus de la gasolina i el gasoil han viscut mesos d’inestabilitat a l’Estat, amb pujades destacables i, finalment, una lleugera baixada les últimes setmanes. Amb el carburant encara car, molts conductors busquen fórmules per gastar menys cada vegada que passen per la benzinera.
Un estudi recent de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) confirma que no tots els dies ni totes les hores són igual de convenients per repostar. Segons l’anàlisi, les pitjors jornades per omplir el dipòsit són els caps de setmana i els dies previs a un pont, quan augmenta la demanda i, amb ella, els preus.
Per contra, el millor moment per estalviar és dilluns i abans de les 10 del matí. A primeres hores del dia, el carburant és més fred i, per tant, més dens. Això significa que ocupa menys volum i obtens una quantitat lleugerament superior d’energia pel mateix preu. A mesura que avança el dia i la temperatura puja, la gasolina s’expandeix i rendeix menys.
Pel que fa a les estacions de servei més econòmiques, la OCU apunta que les cadenes BonÀrea, Gasoils Rovira, GM Oil, Ballenoil, Plenoil i Petroprix solen oferir els millors preus mitjans.
Així, si vols estalviar uns euros en combustible, planificar el dia i l’hora de repostatge pot marcar la diferència —especialment en un context en què cada cèntim compta.
