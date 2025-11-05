Aquesta és la millor aigua segons l'OCU després d’analitzar més de 90 aigües embotellades
L’estudi conclou que l’aigua de l’aixeta és segura i recomanable a Catalunya i les comarques gironines, i que pagar per marca no garanteix millor qualitat
Moltes llars continuen desconfiant de l’aigua de l’aixeta i opten per comprar aigua embotellada. Segons una anàlisi recent de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquesta tendència es manté tot i que l’aigua embotellada pot implicar un cost més elevat i un impacte ambiental superior.
L’estudi ha examinat 91 aigües embotellades de diverses marques, incloent-hi opcions de marca blanca. Les dades revelen que un 41% de la població no beu mai aigua de l’aixeta, percentatge que augmenta fins al 70% en zones costaneres, on en alguns casos l’aigua embotellada pot resultar més econòmica.
El treball de l’OCU indica que:
- L’aigua amb gas és un 67% més cara que l’opció sense gas.
- Les aigües minerals sense gas de marca blanca són un 52% més barates que les marques comercials, sense perdre qualitat ni recomanació de consum.
Tot i això, la principal conclusió de l’organisme és clara: l’aigua de l’aixeta és la millor alternativa per a la majoria de llars, també a Catalunya i a les comarques gironines. Aquesta opció destaca per:
- Beneficis mediambientals: reducció de residus plàstics i menor petjada de carboni.
- Estalvi econòmic: evitar el cost recurrent de l’aigua embotellada.
L’OCU remarca que, si per preferència o necessitat es tria l’aigua embotellada, no cal recórrer a les marques més cares, ja que les opcions més econòmiques ofereixen una qualitat equiparable.
