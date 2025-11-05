Compte: Aquesta és la raó per la qual et poden acomiadar fins i tot estant de baixa mèdica
El marc laboral català permet l’acomiadament durant una incapacitat temporal només si hi ha causes objectives o disciplinàries, però mai pel simple fet d’estar de baixa
Fins al febrer del 2020, la normativa laboral permetia l’acomiadament d’un treballador que acumulés prou absències, fins i tot si es trobava en situació d’incapacitat temporal. Aquell precepte va ser modificat per impedir que una empresa prescindís d’un empleat únicament pel fet d’estar de baixa mèdica.
Tot i això, la regulació vigent continua contemplant situacions en què una empresa a Catalunya o a les comarques gironines pot acomiadar un treballador que es trobi de baixa, sempre que la baixa mèdica no sigui la causa directa de l’acomiadament. Entre els motius permesos hi figuren:
- Acomiadament objectiu: per raons tècniques, organitzatives, econòmiques o de producció.
- Acomiadament disciplinari: si el treballador incorre en desobediència, mala conducta o incompliments greus, encara que es trobi de baixa.
- Tancament de l’empresa: si la companyia cessa la seva activitat per qualsevol motiu.
- Ineptitud sobrevinguda: quan la malaltia impedeix exercir les tasques i no és possible reubicar el treballador en un altre lloc de feina.
En qualsevol cas, l’empresa està obligada a justificar de manera detallada els motius de l’acomiadament. Si la baixa mèdica és l’única raó per prescindir del treballador, l’acomiadament és considerat il·legal.
