Aquestes són les destinacions preferides pels espanyols per viatjar amb cotxe
EasyPark ens dona dades
Fernando Álvarez
Viatjar en cotxe és una de les tendències que ha anat en auge en els últims anys. Els preus dels viatges en avió, tren o vaixell i dependre molt d'un horari concret fa que hi hagi molts usuaris que es tirin enrere. Anar en cotxe fa que puguis moure't sense horaris ni presses. Així doncs, cada vegada hi ha més persones que opten per aquesta opció.
Un dels avantatges destacats és la possibilitat de visitar zones amb menys sobrecàrrega de turistes i la possibilitat de realitzar parades lliurement a qualsevol punt de la ruta, així com de la companyia dels acompanyants; combinació ideal per conèixer detalladament qualsevol país. A més, viatjar amb el mateix cotxe elimina la necessitat de llogar un vehicle a la destinació, cosa que representa un estalvi significatiu per als viatgers.
Itàlia triomfa entre els espanyols
Segons un estudi acabat de realitzar per EasyPark, l'aplicació d'estacionament més utilitzada a Europa, en què s'han comptabilitzat prop de 100.000 aparcaments, Itàlia ha estat el país favorit pels espanyols per viatjar amb cotxe per Europa durant els mesos de juliol i agost d'aquest any.
El 35,5% dels aparcaments registrats van ser a Itàlia, que es posiciona un any més com la destinació europea més popular entre els espanyols que han visitat el país itàlic durant l'estiu. La proximitat geogràfica d'Itàlia, el seu atractiu turístic així com la seva reconeguda gastronomia i el seu únic ambient estival expliquen per què molts espanyols trien recórrer el país de punta a punta.
Portugal se situa al segon país més visitat, aglutinant el 14,9% dels aparcaments registrats per EasyPark. La proximitat i facilitat d'accés des de moltes regions d'Espanya contribueixen a la seva popularitat entre els viatgers espanyols.
El pòdium el tanca el nostre altre veí, França, que aquest estiu ha concentrat un 12,6% dels turistes nacionals que es desplacen a quatre rodes. Altres destins destacats són Txèquia (8%) i Alemanya (7,2%) que també han rebut un nombre considerable de vehicles espanyols durant la temporada de vacances.
