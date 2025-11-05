Evita que "el cervell es devori a si mateix" amb les recomanacions de l'expert
En cas de no dormir correctament, el cervell no diferencia les cèl·lules danyades de les que estan bé
Cristina Sebastià
Dormir és essencial per al bon funcionament del nostre organisme. Aquesta afirmació segur que l'has sentit més d'una vegada. Però sabies que un descans curt o insuficient pot fer que el "cervell es devori a si mateix"? Alejandro Fernández, farmacèutic i tiktoker ens explica aquest fet. La fagocitosi elimina les cèl·lules velles o danyades i les substitueix per altres de noves. Si dormim bé, aquest procés es desenvolupa tal qual. El problema rau quan no descansem bé, llavors la fagocitosi elimina les cèl·lules útils també.
“Quan no dormim, el cervell es menja a si mateix”, comenta el farmacèutic. Fernández fa referència a un estudi realitzat per científics italians, que van descobrir com dormir menys del que és adequat activa un procés de fagocitosi descontrolada.
Un estudi italià
Un equip de neurocientífics de la Universitat Politècnica Marche dirigit per la doctora Michele Bellesi ha descobert recentment que la fagocitosi s'altera amb la manca de son. Al seu estudi 'Sleep Loss Promotes Astrocytic Phagocytosi and Microglial Activation in Mouse Cerebral Cortex', publicat al diari científic 'The Journal of Neuroscience', analitzen la resposta del cervell d'un grup de ratolins als quals els havien restringit el son. Els resultats que van obtenir demostren que la manca de descans potencia la pèrdua de funcions neurològiques.
A més, asseguren que les cèl·lules eliminades per la falta de son no es tornen a regenerar dormint més una altra nit com a via de compensació. “El que es perd no es recupera”, afirma Alejandro Fernández al vídeo.
Malalties degeneratives
Malalties com l'Alzheimer han augmentat un 50% des del 1999 i, segons els experts, podria estar relacionat amb una alteració en el procés de la fagocitosi. Encara no s'ha dut a terme una investigació al cervell humà, però cal estudiar com ens afecta la manca de son i quines conseqüències pot arribar a tenir.