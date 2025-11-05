Jove de 22 anys comparteix el mètode viral per estalviar fins a 3.000 euros
Una guardiola i una quadrícula amb quantitats són la clau d’un sistema que permet acumular 144 euros mensuals entre dues persones
En un context en què els salaris dels joves són baixos i el cost de vida no para d’augmentar, estalviar s’ha convertit en tot un repte. Davant d’aquesta situació, una jove anomenada Ainoa, de 22 anys, ha fet viral el seu mètode per aconseguir crear un coixí econòmic en parella.
Ainoa explica que, conjuntament amb la seva parella, han començat un sistema senzill però efectiu: només cal una guardiola i una quadrícula amb diferents quantitats. A mesura que introdueixen diners a la guardiola, marquen la casella del valor corresponent. D’aquesta manera, mantenen un seguiment visual i motivador del progrés.
El pla consisteix a aportar 50 euros al mes cada persona, més petites quantitats periòdiques: cinc euros cada dues setmanes i tres euros cada setmana. En total, acumulen 144 euros mensuals. Segons explica la parella, ja han aconseguit 120 euros i l’objectiu final és arribar als 3.000 euros en un període d’entre dos anys i mig i tres anys.
Ainoa destaca que la quadrícula es pot adaptar segons les necessitats de cada parella, i compara el sistema amb una llista de verificació similar a la que es feia servir per completar col·leccions de cromos, però aplicada a l’estalvi.
Tot i que aquest mètode aposta pel estalvi tradicional, molts joves opten per altres vies com la inversió en productes bancaris de baix risc per evitar que els diners perdin valor. Malgrat això, tècniques com la d’Ainoa guanyen popularitat per la seva simplicitat i per fomentar l’hàbit de separar diners cada mes.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona