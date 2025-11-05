Mira a la teva cartera: Aquesta moneda d’1 euro pot valdre centenars d’euros per als col·leccionistes
Una peça austríaca de 2002 amb la imatge de Mozart multiplica el seu valor gràcies a un defecte d’acunyació que la fa única
L’interès pel col·leccionisme de monedes especials continua creixent, i un exemple destacat és una moneda d’1 euro d’Àustria de l’any 2002 que ha esdevingut especialment valorada per un curiós error d’acunyació. Tot i tenir un valor facial d’un sol euro, aquesta peça pot arribar a superar els 240 euros en el mercat numismàtic.
La moneda, que forma part de la primera emissió d’Àustria en adoptar l’euro, porta el rostre de Wolfgang Amadeus Mozart. El defecte es troba en un excés de metall durant el procés de fabricació, fet que genera un relleu més pronunciat del normal. Aquest detall, imperceptible a primera vista, és el que la converteix en una peça tan especial i buscada.
A plataformes de compra i venda, alguns exemplars en perfecte estat i sense haver circulat poden arribar a preus propers als 280 dòlars, segons les ofertes actuals. Fins i tot les monedes que han estat en circulació poden tenir un valor destacable si mantenen un bon estat de conservació.
Els experts recomanen que, si algú creu tenir aquesta moneda a casa —tant a Catalunya com a les comarques gironines—, la revisi amb deteniment i, en cas de dubte, consulti un especialista per determinar-ne el valor real. Factors com la conservació, l’absència de ratllades i la presència d’altres possibles errors poden incrementar-ne encara més el preu.
Aquest cas demostra com un petit accident en el procés d’acunyació pot convertir una moneda quotidiana en un autèntic petit tresor per al món del col·leccionisme.
