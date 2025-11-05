Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo
Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo.
Aquest mes d'octubre, Cistella amb productes BIO.
Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Així que em teniu voleu compartir-me. Però llavors jo ja no sóc qui sóc. Qui sóc?.
Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 28 de novembre i entraràs en el concurs. El nom dels guanyadors es publicarà el diumenge 30 de novembre.
