Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
Molts treballadors per compte propi a Catalunya denuncien que les seves aportacions a la Seguretat Social no es corresponen amb les pensions futures, fet que genera incertesa i sensació d'abandonament institucional
Ser autònom a Catalunya continua sent un repte complex. Les persones que treballen per compte propi han de fer front a quotes mensuals elevades, tot i que sovint els seus ingressos són irregulars i depenen de l’activitat econòmica del moment. Aquesta realitat provoca preocupació sobre el futur i, especialment, sobre la pensió de jubilació.
Tot i el paper essencial dels autònoms en el teixit productiu català, molts consideren que les seves prestacions són inferiors a les de les persones assalariades. Reclamen que, malgrat aportar quantitats significatives durant anys, les pensions previstes no garanteixen una jubilació digna.
Un dels punts que més inquieta el col·lectiu és la diferència entre el que cotitzen i el que rebran en el futur. A diferència dels treballadors assalariats, els autònoms han d’assumir la totalitat de la seva cotització. Amb el nou sistema per trams, impulsat per l’Estat amb l’objectiu de fer-lo més proporcional als ingressos, molts professionals asseguren que el model no reflecteix la realitat dels seus negocis ni els seus ingressos reals.
En aquest context, destaca el cas d’un fontaner d’una ciutat catalana entrevistat recentment, que després de perdre la feina durant la crisi del 2008 va decidir obrir el seu propi negoci de subministraments. Malgrat els esforços, el projecte no ha funcionat com esperava i ara, a les portes de la jubilació, veu el futur amb inquietud.
Cada mes paga uns 400 € de quota, però les previsions indiquen que només rebrà al voltant de 1.000 € de pensió. “Això va cada vegada pitjor”, lamenta. Davant aquest panorama, assegura que es planteja tancar el negoci i buscar una feina assalariada per millorar la base de cotització abans de retirar-se. “No tinc una altra opció”, admet.
Aquest testimoni exemplifica una preocupació compartida per molts autònoms de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya, que reclamen més seguretat, flexibilitat i reconeixement per garantir un futur econòmic estable.
