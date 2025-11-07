La multa per no dur el cinturó de seguretat et deixarà gelat
Et pot salvar la vida i evitar múltiples lesions
Rubén Burillo
El cinturó de seguretat del vehicle és indispensable. Aquest element tan bàsic i necessari moltes vegades passa per alt. Hi ha moltíssimes persones que no se'l lliguen o se'l posen quan ja estan en marxa. Però sabies que aquest element redueix en un 75% les lesions i en un 50% el risc de mort en cas d'accident? Doncs en el cas que no el portis, aquesta és la multa a la qual et pots enfrontar.
El mes de setembre passat, 12 persones van morir en accidents de trànsit perquè no portaven posat el cinturó de seguretat en el moment del sinistre. Com hem dit, aquest element és molt important i serveix per salvar vides.
Així és com cal posar-se el cinturó de seguretat
Com hem dit, el cinturó de seguretat és imprescindible als vehicles, també perquè impedeix que els ocupants surtin acomiadats en cas d'impacte i distribueix les forces del xoc sobre les parts més fortes del cos. Perquè el cinturó compleixi la seva funció amb eficàcia s'ha de cordar correctament i seguir aquesta sèrie de normes:
- Banda diagonal: La banda diagonal ha de passar pel centre de la clavícula (entre l'espatlla i el coll) i l'horitzontal sota l'abdomen.
- No porteu el cinturó retorçat: Comproveu, un cop cordat, que el cinturó de seguretat no estigui enganxat o enrotllat en alguna part del seu recorregut. Si està recaragolat, subjectarà pitjor el pes del cos, i si està enganxat al coll, pot originar talls o cremades en cas d'accident. Si el portes sota el braç, originarà un desplaçament descontrolat de la part superior del cos.
- Sense folgances: Un cop col·locades les bandes del cinturó de seguretat, és recomanable que es llenci una mica cap amunt de la diagonal per evitar folgances.
- Abrics: No s'han d'utilitzar pinces o peces massa voluminoses, com abrics. Tampoc posar res sota el cinturó, com coixins o coixins, per anar més còmode.
- La posició del seient: Heu de tenir en compte la posició del seient. Gairebé en angle recte, mai massa inclinat, ja que aquesta posició afavoreix l'aparició de l'efecte submarí o facilita que el cinturó produeixi un escanyament en cas d'accident. A més no has de posar els peus al tauler de control.
- En cas d'accident: Canvieu el cinturó de seguretat quan patiu un cop, perquè el trenat haurà perdut la seva eficàcia i pot haver-hi fins i tot trencaments en els sistemes d'ancoratge.
Aquesta és la multa per conduir sense cinturó de seguretat
El 2024, 1.154 persones van perdre la vida a les carreteres espanyoles, la xifra més alta des del 2019. 156 dels morts circulaven sense el cinturó de seguretat. A més, en alguns casos, si no fas servir el cinturó de seguretat pot augmentar per 8 el risc de mort en un accident de trànsit.
El cinturó de seguretat és molt important i salva vides. No portar-lo et suposarà una multa de 200 euros i la pèrdua de 4 punts al carnet si ets el conductor, ja que és una infracció greu. És veritat que hi ha determinades situacions en què no és obligatori portar el cinturó, com si tens una certificació d'exempció per raons mèdiques greus o els conductors i els passatgers dels vehicles d'emergències.
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- DIRECTE: Finalitza l'alerta del pla Inuncat, que passa a prealerta per la previsió de pluges intenses a Girona
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Detingut per intentar matar la seva parella cremant-la amb un líquid inflamable a Fornells
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros