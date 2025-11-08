La Loteria de Nadal pot pujar de preu: el primer premi també serà més gros
Els loters exigeixen augmentar el preu dels dècims del Gordo a 25 euros després de 23 anys congelats
David Cruz
Es podria acostar un canvi a mitjà i llarg termini pel que fa a la Loteria de Nadal. Tot i que aquest canvi no es pot fer efectiu el 2025, l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administracions de Loteries (Anapal) ha sol·licitat al Govern que el preu dels dècims del Sorteig Extraordinari de Nadal pugi dels 20 euros actuals als 25.
I quin és l’objectiu d’aquesta mesura polèmica? Principalment, adaptar el cost a la inflació acumulada durant més de dues dècades, ja que l’últim increment es va produir el 2002. Per això, els loters consideren que l’actualització és ja “urgent i necessària”.
A canvi, Anapal reclama que el premi Gordo del sorteig del 22 de desembre augmenti fins als 500.000 euros per dècim, aplicant el mateix increment proporcional a la resta de premis.
Borja Muñiz, president de l’organització, assenyala que “el sorteig més emblemàtic de l’any no pot continuar amb les mateixes xifres des de fa 23 anys”. I la majoria d’administracions coincideixen amb les seves paraules.
El principal problema és que la rendibilitat de les administracions està en risc perquè ha caigut molt el nombre de clients presencials a causa de l’auge de la venda digital. També posen el focus en unes comissions “insuficients”: el 4,5% de cada dècim venut en el sorteig nadalenc. Un percentatge que exigeixen augmentar fins al 6%.
Segons les dades publicades per la mateixa Anapal, més de la meitat de les administracions enquestades asseguren que els seus beneficis han disminuït durant l’últim any; un 40,3% els manté estables i només un 8,1% els ha incrementat.
I, com pots imaginar, el Sorteig de la Loteria de Nadal és la cita més important per a aquests negocis, ja que representa entre el 40% i el 80% de les seves vendes anuals. D’aquí que exigeixin aquests canvis al Govern.
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Tens una paella amb aquestes característiques? Compte: Els experts alerten que podria ser molt perillós
- VÍDEO | Sílvia, la malalta terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
- Els millors plans per fer el cap de setmana a les comarques gironines
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Detingut a Girona un membre del 'Tren de Aragua', una violenta organització criminal veneçolana
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa