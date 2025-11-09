Els científics descobreixen quins records es guarden a la memòria i quins no
La clau és la part emocional
Pablo Javier Piacente / T21
Hi ha vegades en què certs esdeveniments, curiositats o detalls els recordem i altres, ens passem completament desapercebuts. La nostra ment és la que decideix que guarda i que rebutja. Després de diversos estudis, n'ha aparegut un de nou on es mostra que els records febles poden adherir-se a altres de més emocionants, aconseguint perdurar en la memòria.
Un equip d'investigadors de la Universitat de Boston, als Estats Units, ha fet un pas important per comprendre amb més profunditat els intricats laberints de la memòria humana: no tots els records competeixen en igualtat de condicions, sinó que alguns són "rescatats" i enfortits quan es lliguen a experiències emocionalment rellevants.
L'estudi, publicat a la revista Science Advances, analitza com moments quotidians, que a primera vista semblen insignificants i fàcilment oblidats, poden guanyar importància a la nostra memòria i quedar gravats per sempre, si es connecten amb un esdeveniment cridaner, com ara una recompensa inesperada o una experiència intensa.
Els científics van dur a terme deu experiments amb gairebé 650 participants i van fer servir imatges neutrals, juntament amb altres associades a recompenses monetàries o estímuls negatius. L'endemà es van aplicar proves sorpreses de record, desvetllant dues regles bàsiques: els records que ocorren després d'un succés significatiu tendeixen a enfortir-se en proporció a la importància emocional d'aquest esdeveniment, mentre que aquells que antecedeixen el succés només es consoliden si comparteixen similituds conceptuals o perceptives amb l'esdeveniment central.
Principi de priorització
Els investigadors proposen el principi de “priorització graduada”: el cervell valora i rescata records febles de manera selectiva, seguint una escala que combina l'impacte del succés central i la superposició conceptual entre esdeveniments. Segons una nota de premsa, quan un record secundari té una càrrega emocional pròpia, l'avantatge es redueix: això suggereix que el sistema incideix sobre allò que realment corre risc de desaparèixer, més que sobre allò que ja té força pròpia.
La troballa es relaciona amb teories prèvies, que postulen l'existència de moments concrets on la informació nova o motivant pot estabilitzar memòries recents. Tot i això, el nou treball aporta més precisió: mostra que la selecció no és binària sinó gradual, i especialment sensible a similituds d'alt nivell entre memòries. A més, els autors van integrar dades de múltiples experiments i anàlisis estadístiques avançades, per comprovar la importància de l'efecte en diferents condicions experimentals.
Referència
Sortint experiències enhance mundane memories through graded prioritization. Chenyang (Leo) Lin et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.ady1704
Aplicacions pedagògiques i clíniques
Els descobriments també tenen aplicacions pràctiques a diferents àrees. En educació, vincular continguts difícils amb experiències emocionals de rellevància podria millorar-ne la retenció. En aspectes clínics, la comprensió d'aquest mecanisme podria permetre rescatar memòries que es perden amb l'edat o modular records no desitjats en trastorns relacionats amb diferents traumes.
Aquest treball científic recorda que la memòria és un procés actiu i adaptatiu: no registra tot igual, sinó que decideix què conservar segons allò que considera útil o especialment protegit per context i significat. Els autors esperen explorar amb tècniques de neuroimatge com aquestes "finestres temporals" es reflecteixen en l'activitat d'àrees com l'amígdala i l'hipocamp, avaluant estratègies pràctiques en entorns reals d'aprenentatge i rehabilitació.
