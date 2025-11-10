Vins de culte de la Ribera del Duero
Casa Gourmet reuneix tres negres que tradueixen la grandesa del Duero
Maria José Cayuela
La Ribera del Duero és sinònim d'elegància, equilibri i caràcter. Aquest novembre, Casa Gourmet dedica la seva selecció mensual a aquesta terra castellana on la tinta del país (ull de llebre) aconsegueix la seva màxima expressió. "Vins de culte de la Ribera del Duero", reuneix tres negres que reflecteixen la puresa del terrer, la finor de les vinyes en altura i l'harmonia d'un llegat vitivinícola que es renova sense perdre les seves arrels: Valderiz 2021, Alonso del Yerro 2020 i Marqués de Velilla Criança 2022. Una selecció exclusiva que només pot trobar-se a casa Gourmet per 78 € (valorada en 130 €) i que convida a descobrir l'ànima d'una de les regions més emblemàtiques del vi espanyol.
Valderiz 2021: puresa d'un vi parcel·lari amb caràcter de terrer
Elaborat a partir de deu parcel·les familiars a Roa, Valderiz 2021 encarna l'essència més autèntica de la Ribera del Duero. El seu cupatge de 95% tinta del país i 5% albillo, amb criança en roure francès i americà, equilibra potència i frescor en un negre elegant i precís. Tim Atkin (93 punts) ho defineix com un vi "ben jutjat i juvenil", amb capes de fruita vermella i blava, farigola i violetes.
El celler Valderiz, fundat per la família Esteban a Gumiel de Izán, va ser pionera en la viticultura respectuosa amb l'entorn. Amb més de 60 hectàrees de vinya pròpia i treball artesanal sense herbicides, ha fet de la sostenibilitat el seu segell d'identitat.
Alonso del Yerro 2020: elegància nascuda en altura
Procedent de vinyes situades entre 798 i 840 m d'altitud a Roa, Alonso del Yerro 2020 representa la finor i profunditat que només s'aconsegueixen en altura. Fermentat lentament i criat 12 mesos en botes de roure francès (10% noves), ofereix una textura sedosa, notes de cirera madura, regalèssia i un equilibri impecable. Amb 92 punts Atkin, Parker i Peñín, i 91 Suckling, aquest negre es consolida com un dels grans exponents de l'estil elegant i precís de la Ribera moderna.
El celler Viñedos Alonso del Yerro, creat en 2002 per una família decidida a interpretar el seu paisatge amb honestedat, treballa amb 26 ha de vinya pròpia sota un enfocament de mínima intervenció. La col·laboració amb referents com Claude Bourguignon o Stéphane Derenoncourt ha consolidat el seu prestigi internacional.
Marqués de Velilla Criança 2022: tradició i modernitat en harmonia
Des del cor de La Horra, aquest vi combina potència, finor i profunditat. Criat en roure, desplega fruita negra madura, clau i vainilla en perfecta integració.
En boca, és saborós, equilibrat i de final persistent. Reconegut amb 91 punts Vinous, 90 Peñín, 89 Suckling, a més de medalla de plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2025 i bronze en Decanter 2025, reafirma la solidesa del celler.Fundat en 1985, Marqués de Velilla compta amb 150 hectàrees de vinya pròpia i una filosofia que uneix tradició i tecnologia moderna per a elaborar vins de caràcter, elegància i llarga vida.
L'ànima castellana del vi
A Casa Gourmet continuem buscant vins amb veritat, origen i emoció. Perquè seleccionar no és acumular etiquetes, sinó triar amb criteri: projectes que neixen de la vinya, de mans expertes i d'un territori que continua inspirant al món.Aquesta selecció està disponible de manera exclusiva a casa Gourmet i en la seva app, amb avantatges exclusius per a socis/as del Club de Vins i lliuraments en 48 hores. A més, els qui es donin d'alta rebran un llevataps i una làmina de la marca Vinak, un detall exclusiu per a celebrar l'ànima castellana del vi.
