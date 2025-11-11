Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
Un estudi d'economistes dona resultats sorprenents
La recerca sobre la felicitat i el benestar emocional s’ha intensificat els últims anys, en un context social on sembla que busquem la felicitat constant. En aquesta línia, un nou estudi del científic David G. Blanchflower, publicat pel NBER (National Bureau of Economic Research), aporta dades reveladores sobre en quin punt vital solem sentir-nos més infeliços.
Segons la investigació, realitzada amb participants d’Europa i dels Estats Units, els 47 anys són, de mitjana, l’edat en què les persones registren els nivells més baixos de benestar emocional. Aquest resultat coincideix amb la idea d'una “crisi de la mitjana edat”, marcada sovint per canvis personals, laborals i vitals.
Els autors de l’estudi, però, ofereixen un missatge optimista: la corba de felicitat observada té forma de U, cosa que significa que, després d’aquest punt baix, la satisfacció vital torna a augmentar progressivament, arribant a nivells molt positius al voltant dels 50 anys i més enllà.
Els científics recomanen tenir en compte aquesta tendència natural per preparar-se emocionalment davant possibles moments de desànim durant la quarantena, entenent-los com una etapa habitual en el cicle vital i no com un senyal d’alarma permanent.
L’estudi reforça així la idea que la felicitat és dinàmica i que, malgrat les dificultats, la maduresa pot portar més serenitat, estabilitat i benestar.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada