Aquestes són les 10 conseqüències de dormir amb els fills, segons una especialista

L’experta en neurociència assegura que compartir el llit amb els fills redueix l’estrès, reforça els vincles emocionals i afavoreix el desenvolupament cognitiu

Bruna Segura

Girona

Dormir acompanyats no només millora el descans, sinó que també potencia el desenvolupament cerebral dels infants. Així ho afirma Tania García, educadora infantil i investigadora en neurociència, que defensa la pràctica del ‘colecho’ —dormir amb els fills— com una eina clau per al benestar emocional i fisiològic dels nens.

Segons explica García en un vídeo publicat a les seves xarxes, dormir amb els fills “redueix els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès) i genera oxitocina, la coneguda com a hormona del benestar”. D’aquesta manera, el cervell infantil rep tot el que necessita per créixer en un entorn segur.

A continuació, la especialista detalla 10 conseqüències positives:

  1. Menys estrès i més benestar: disminueix el cortisol i augmenta l’oxitocina.
  2. Millora de les connexions neuronals: reforça la seguretat emocional i l’autoestima.
  3. Son més profund: afavoreix la memòria i la consolidació de l’aprenentatge.
  4. Sincronització amb l’adult: el sistema nerviós del nen s’equilibra amb el del pare o la mare, reduint l’ansietat.
  5. Desenvolupament emocional i cognitiu: fomenta l’autoregulació i la presa de decisions.
  6. Menys pors i malsons: redueix l’activitat de l’amígdala cerebral.
  7. Ritmes circadians equilibrats: l’adult ajuda a regular els cicles naturals del son.
  8. Més resiliència: sentir-se segur durant la nit dona fortalesa emocional durant el dia.
  9. Producció de serotonina: prevé trastorns com l’ansietat o la depressió.
  10. Vincles més forts: consolida la relació afectiva amb els pares.

Tot i els mites que encara associen el "colecho" amb hàbits negatius, García recorda que les investigacions actuals recolzen els seus beneficis i que “cal deixar de creure històries que no tenen base científica”.

A les xarxes, el debat no s’ha fet esperar. Alguns usuaris celebren aquesta pràctica, mentre que d’altres es pregunten fins a quina edat és recomanable dormir amb els fills o com gestionar les nits si els nens es mouen molt.

Sigui com sigui, Tania García defensa que aquest hàbit connecta cos, ment i emocions, i contribueix a una infància més segura i feliç.

