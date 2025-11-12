Aquestes són les 10 conseqüències de dormir amb els fills, segons una especialista
L’experta en neurociència assegura que compartir el llit amb els fills redueix l’estrès, reforça els vincles emocionals i afavoreix el desenvolupament cognitiu
Dormir acompanyats no només millora el descans, sinó que també potencia el desenvolupament cerebral dels infants. Així ho afirma Tania García, educadora infantil i investigadora en neurociència, que defensa la pràctica del ‘colecho’ —dormir amb els fills— com una eina clau per al benestar emocional i fisiològic dels nens.
Segons explica García en un vídeo publicat a les seves xarxes, dormir amb els fills “redueix els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès) i genera oxitocina, la coneguda com a hormona del benestar”. D’aquesta manera, el cervell infantil rep tot el que necessita per créixer en un entorn segur.
A continuació, la especialista detalla 10 conseqüències positives:
- Menys estrès i més benestar: disminueix el cortisol i augmenta l’oxitocina.
- Millora de les connexions neuronals: reforça la seguretat emocional i l’autoestima.
- Son més profund: afavoreix la memòria i la consolidació de l’aprenentatge.
- Sincronització amb l’adult: el sistema nerviós del nen s’equilibra amb el del pare o la mare, reduint l’ansietat.
- Desenvolupament emocional i cognitiu: fomenta l’autoregulació i la presa de decisions.
- Menys pors i malsons: redueix l’activitat de l’amígdala cerebral.
- Ritmes circadians equilibrats: l’adult ajuda a regular els cicles naturals del son.
- Més resiliència: sentir-se segur durant la nit dona fortalesa emocional durant el dia.
- Producció de serotonina: prevé trastorns com l’ansietat o la depressió.
- Vincles més forts: consolida la relació afectiva amb els pares.
Tot i els mites que encara associen el "colecho" amb hàbits negatius, García recorda que les investigacions actuals recolzen els seus beneficis i que “cal deixar de creure històries que no tenen base científica”.
A les xarxes, el debat no s’ha fet esperar. Alguns usuaris celebren aquesta pràctica, mentre que d’altres es pregunten fins a quina edat és recomanable dormir amb els fills o com gestionar les nits si els nens es mouen molt.
Sigui com sigui, Tania García defensa que aquest hàbit connecta cos, ment i emocions, i contribueix a una infància més segura i feliç.
- El problema de la Rosalía
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona