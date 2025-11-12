Aquestes son les professions amb més sortides laborals i millor remunerades, segons un estudi
Tres de cada quatre universitaris treballen quatre anys després de graduar-se i cobren, de mitjana, prop de 31.000 euros anuals. Les titulacions en Medicina, Informàtica i Enginyeria lideren el rànquing d’ocupabilitat
Un estudi recent de la Fundació CYD sobre L’ocupabilitat dels joves a Espanya 2025 revela que tenir estudis universitaris continua sent clau per accedir al mercat laboral, tot i que hi ha grans diferències segons la carrera, el gènere i el tipus d’universitat.
Segons l’informe, el 75,9% dels graduats de la promoció 2018-2019 estan afiliats a la Seguretat Social quatre anys després d’acabar els estudis, i el 72,4% disposen d’un contracte indefinit. La base mitjana de cotització salarial (BMC) se situa en 30.976 euros anuals, tot i que varia segons la disciplina.
Les carreres millor remunerades
Les titulacions de Medicina, Informàtica i Enginyeria són les que presenten millors sortides laborals i salaris més alts.
Els graduats en Medicina encapçalen el rànquing, amb una taxa d’afiliació del 94% i una retribució mitjana de 41.839 euros anuals, la més elevada de totes. També destaquen les especialitats d’Enginyeria Industrial, Telecomunicacions, Desenvolupament de programari i Enginyeria de so i imatge.
En canvi, les carreres de Belles Arts, Llengües Estrangeres, Història de l’Art, Geografia i Conservació i Restauració registren pitjors indicadors d’ocupació, amb sous mitjans d’uns 27.000 euros anuals i una taxa d’afiliació del 63,5%.
Diferències salarials i de gènere
El perfil del nou titulat universitari és majoritàriament femení (59,4%), menor de 25 anys (71%) i procedent d’universitats públiques (83,6%). Tot i això, l’estudi posa en relleu una bretxa salarial de gènere: els homes guanyen 2.285 euros més de mitjana que les dones i presenten una major taxa de contractes indefinits (78,7% davant del 68,3%).
També s’observa una diferència segons el tipus d’universitat. Els titulats de centres privats cobren una mitjana de 33.990 euros anuals, uns 3.500 euros més que els procedents de universitats públiques (30.429 euros). Malgrat això, els graduats de les públiques gaudeixen de més estabilitat laboral i majors índexs d’afiliació.
Clau: l’àmbit d’estudi
Segons Aïda Piñol, del gabinet tècnic de la Fundació CYD, “l’ocupabilitat dels graduats universitaris depèn, en gran mesura, de l’àrea d’estudi. Les titulacions vinculades a la enginyeria, la indústria i la informàtica ofereixen millors resultats d’inserció i condicions laborals, mentre que les arts, les humanitats i l’educació afronten més dificultats pel que fa a estabilitat i salaris.”
L’estudi confirma, així, que la formació universitària continua sent una inversió de futur, tot i que el seu retorn econòmic varia segons la tria acadèmica i el context laboral.
- El problema de la Rosalía
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona