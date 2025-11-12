Cas insòlit a la Seguretat Social: Així es va jubilar als 56 anys amb més de 2.000 euros de pensió
El Tribunal de Vitòria-Gasteiz obliga l’organisme a rectificar i reconèixer la jubilació anticipada
Un cas insòlit ha cridat recentment l’atenció en l’àmbit de la Seguretat Social: una dona ha aconseguit jubilar-se als 56 anys amb una pensió superior als 2.000 euros mensuals, després que els tribunals li donessin la raó davant la denegació inicial del seu expedient.
La protagonista, anomenada Gracia, havia sol·licitat la jubilació anticipada al·legant una discapacitat auditiva del 68% que patia des de la seva infància. Tot i això, la Seguretat Social va rebutjar la seva petició argumentant que la discapacitat només havia estat reconeguda oficialment el 2005, i que per tant no complia amb els requisits d’edat mínima per accedir a la prestació anticipada.
Després de recórrer la decisió davant els Jutjats de Vitòria-Gasteiz, la justícia va determinar que la discapacitat era congènita i, per tant, havia d’haver estat considerada des del naixement. Amb aquesta rectificació, Gracia va obtenir el 100% de la seva pensió, que ascendeix a 2.070 euros mensuals.
El cas posa de manifest com, en determinades ocasions, la Seguretat Social pot errar en l’aplicació dels coeficients reductors o en la valoració de les condicions d’una discapacitat, cosa que pot derivar en resolucions injustes.
A més, aquesta sentència podria animar altres ciutadans que es trobin en situacions similars a recórrer davant els tribunals per revisar les seves prestacions.
Els experts recorden que els coeficients reductors per jubilació anticipada amb discapacitat es calculen segons el grau i el moment d’aparició de la mateixa, i que un error en aquesta valoració pot modificar significativament l’edat de jubilació i la quantia final de la pensió.
Amb aquest cas, es demostra que reclamar pot ser clau per garantir els drets de les persones amb discapacitat dins del sistema de pensions.
