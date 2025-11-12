Quant guanya un quiosquer el 2025? Aquest és el seu sou
Tot i la caiguda de la premsa en paper, la professió de quiosquer manté el seu valor i pot oferir sous estables, especialment en zones de molt trànsit
Amb el declivi dels diaris en paper i l’auge de la digitalització, els quioscos ja no tenen l’afluència d’anys enrere. Tot i això, segueixen sent punts de venda importants en moltes ciutats espanyoles. Però, quant guanya realment un quiosquer avui dia?
Sous dels quiosquers assalariats
Segons dades del sector, els quiosquers assalariats que treballen en barris de trànsit moderat perceben un sou brut anual d’entre 14.000 i 18.000 euros, és a dir, entre 1.165 i 1.500 euros bruts mensuals.
En canvi, aquells que treballen en zones amb molt moviment de gent, com centres urbans o àrees comercials, poden arribar a guanyar entre 18.000 i 22.000 euros bruts anuals, equivalents a uns 1.500-1.800 euros mensuals.
Els quiosquers autònoms
Els autònoms que gestionen el seu propi quiosc tenen una situació més variable. Els ingressos depenen en gran mesura de la ubicació i del volum de vendes.
- En zones de poc trànsit, els guanys bruts anuals se situen entre 30.000 i 45.000 euros, però després de despeses i impostos, el sou net queda entre 10.000 i 15.000 euros anuals.
- En zones cèntriques o molt concorregudes, els ingressos bruts poden arribar als 50.000-80.000 euros anuals, amb un benefici net que oscil·la entre 20.000 i 30.000 euros a l’any.
Una professió que resisteix
Encara que el negoci dels quioscos ha patit la competència del món digital, segueix sent una activitat rendible si es troba en una bona ubicació. A més, molts han diversificat la seva oferta, incorporant productes com premsa internacional, llaminadures, targetes de transport o serveis de paqueteria.
En paraules del periodista Cristian Miguel Villa, “abans els quiosquers gaudien d’una estabilitat econòmica més gran, però encara avui, en bones condicions, continua sent una feina amb un rendiment acceptable”.
Així, la figura del quiosquer —encara que menys visible que fa unes dècades— manté el seu lloc al carrer com a exemple de resistència en temps digitals.
