De paleta a agricultor: un jove troba estabilitat i millor sou al camp

Sebastián va deixar la construcció per dedicar-se a l’agricultura i ara guanya fins a 2.500 euros al mes, amb una feina menys exigent físicament

De paleta a agricultor: un jove troba estabilitat i millor sou al camp

De paleta a agricultor: un jove troba estabilitat i millor sou al camp / arxiu

Bruna Segura

Girona

Cansat del ritme intens i dels sous baixos de la construcció, Sebastián, un jove que havia treballat anys entre bastides, va decidir fer un canvi de vida i apostar per l’agricultura. Assegura que el pas li ha sortit a compte: “A la construcció pots guanyar uns 1.500 euros al mes, però al camp, si la collita va bé, arribes als 2.500, i és menys dur físicament”, explica.

Segons ell, les noves tècniques agrícoles i els hivernacles faciliten la feina i permeten obtenir millors rendiments. Actualment, combina un treball de matí amb el conreu de la finca familiar a les tardes i ja pensa a instal·lar el seu propi hivernacle. “Si tens prou terreny, pots anar rotant els cultius i sempre tens alguna cosa per vendre”, comenta.

Tot i així, reconeix que el camp també comporta riscos importants, com la calor extrema, la inversió inicial elevada i la dependència del temps. “El metre d’hivernacle costa 1,5 euros i dura tres o quatre anys. Si perds una collita, ho pots perdre tot”, adverteix.

Malgrat aquestes dificultats, Sebastián representa una nova generació de joves que, el 2025, trien l’agricultura com a font d’independència i estabilitat, allunyant-se de l’estrès i la precarietat de les grans ciutats.

"Una ciutat con Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això"

Moviment Gironí reclama més places d’escola bressol i una millor planificació per evitar el tancament d’aules

De les havaneres a la sardana: el repte de Les Anxovetes al Càntut

Morgan, The Harlem Gospel Travellers i A Contra Blues, al Black Music Festival

Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró estrenen campanya de Nadal dissabte amb un ampli programa d’activitats

De paleta a agricultor: un jove troba estabilitat i millor sou al camp

El clown gironí Marcel Tomàs connecta passat romà i absurditats del present a la comèdia esbojarrada 'Un tal Cèsar'

Aquest és el truc per cremar 1.400 calories a la setmana sense anar al gimnàs, segons una experta

