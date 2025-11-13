De paleta a agricultor: un jove troba estabilitat i millor sou al camp
Sebastián va deixar la construcció per dedicar-se a l’agricultura i ara guanya fins a 2.500 euros al mes, amb una feina menys exigent físicament
Cansat del ritme intens i dels sous baixos de la construcció, Sebastián, un jove que havia treballat anys entre bastides, va decidir fer un canvi de vida i apostar per l’agricultura. Assegura que el pas li ha sortit a compte: “A la construcció pots guanyar uns 1.500 euros al mes, però al camp, si la collita va bé, arribes als 2.500, i és menys dur físicament”, explica.
Segons ell, les noves tècniques agrícoles i els hivernacles faciliten la feina i permeten obtenir millors rendiments. Actualment, combina un treball de matí amb el conreu de la finca familiar a les tardes i ja pensa a instal·lar el seu propi hivernacle. “Si tens prou terreny, pots anar rotant els cultius i sempre tens alguna cosa per vendre”, comenta.
Tot i així, reconeix que el camp també comporta riscos importants, com la calor extrema, la inversió inicial elevada i la dependència del temps. “El metre d’hivernacle costa 1,5 euros i dura tres o quatre anys. Si perds una collita, ho pots perdre tot”, adverteix.
Malgrat aquestes dificultats, Sebastián representa una nova generació de joves que, el 2025, trien l’agricultura com a font d’independència i estabilitat, allunyant-se de l’estrès i la precarietat de les grans ciutats.
