A Catalunya ja hi ha més mascotes que nadons: els experts alerten d'aquest canvi demogràfic
La baixa natalitat i l’envelliment de la població posen en risc l’equilibri demogràfic
Catalunya viu un punt d’inflexió demogràfic. Segons dades de l’Idescat, el 2024 van néixer 53.793 nadons, la xifra més baixa en més de set dècades. En canvi, el cens d’animals de companyia va sumar més de 100.000 noves inscripcions, el que suposa gairebé el doble de mascotes que de bebès.
Aquestes xifres retrotrauen el país a nivells de natalitat similars als de 1952, en plena postguerra i amb una Espanya encara marcada per l’escassetat i la pobresa.
Un canvi de tendència clar
En els últims 20 anys, els naixements han caigut un 32%, mentre que l’adopció d’animals ha crescut un 62%. El 2024 hi havia més de 1,6 milions de mascotes registrades a Catalunya —1,3 milions de gossos i 340.000 gats—, segons dades d’Europa Press.
Això significa que per cada nadó nascut es registren dues mascotes noves, un indicador d’un canvi social profund.
Causes principals
Diversos factors expliquen aquesta situació:
- La pandèmia de la covid-19 va retardar la decisió de ser pares per part de moltes parelles i va impulsar l’adopció d’animals com a companyia durant el confinament.
- La crisi d’habitatge i la dificultat d’emancipació dels joves fan que l’edat mitjana del primer fill superi ja els 32 anys.
- La precarietat laboral i la inflació encareixen la criança, mentre que tenir una mascota és més econòmic i menys exigent a nivell vital.
- A més, s’està produint un canvi cultural: moltes parelles joves redefineixen el concepte de família i prioritzen la llibertat personal o la realització professional.
Una piràmide poblacional invertida
Aquestes tendències han provocat una inversió de la piràmide demogràfica: hi ha cada vegada més persones grans i menys joves, cosa que compromet el sistema de pensions i el sosteniment de l’estat del benestar.
El paper de les institucions
Els experts insisteixen que les administracions públiques han d’actuar per revertir aquesta situació. Unicef adverteix que Espanya és un dels països més insatisfets d’Europa en matèria de conciliació familiar.
Per fomentar la natalitat, es proposen mesures com:
- Deduccions fiscals i ajudes a la criança.
- Accés assequible a l’habitatge.
- Serveis públics de cura infantil com llars d’infants subvencionades o menjadors escolars oberts tot l’any.
En definitiva, Catalunya afronta un repte demogràfic sense precedents: recuperar el naixement de noves generacions mentre conviu amb una societat que estima i cuida cada vegada més les seves mascotes.
