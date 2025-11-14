Cada quan has de canviar el calçat esportiu? Un experta revela aquest dubte
La traumatòloga destaca la importància de portar un calçat adequat i en bon estat per evitar lesions i millorar el rendiment en curses com maratons
El running s’ha convertit en una activitat cada vegada més popular, però també ha comportat un augment de lesions entre els corredors. Davant d’això, Marta Molina, doctora en traumatologia de l’Hospital Vithas València Consuelo, ofereix algunes recomanacions clau per evitar problemes físics i practicar l’esport de manera segura.
Segons l’especialista, el primer pas és assegurar-se que el calçat sigui adequat i estigui en bon estat. “L’entusiasme per córrer és fantàstic, però sovint oblidem que el cos necessita temps per adaptar-se”, adverteix Molina. Les lesions més freqüents que observa a la consulta són tendinopaties d’Aquil·les, sobrecàrregues als bessons, fascitis plantar i molèsties als genolls i al maluc, sovint provocades per un excés d’entrenament o per sabatilles desgastades.
La doctora recorda que les sabatilles de córrer tenen una ‘data de caducitat’ i s’han de canviar cada 700 quilòmetres aproximadament. No obstant això, també recomana no estrenar-ne unes de noves el mateix dia d’una cursa i, abans d’iniciar l’entrenament, fer un estudi de la trepitjada. “Cada corredor té una biomecànica diferent. Detectar desequilibris o una mala tècnica pot evitar lesions futures”, afirma.
Molina també subratlla la importància de mantenir una bona actitud mental durant les curses. “En els últims quilòmetres, quan arriba el cansament, augmenta el risc de perdre la tècnica i sobrecarregar les articulacions. Cal escoltar el cos i mantenir la concentració”, explica.
A més, recomana que l’entrenament sigui progressiu i que no s’incrementi de cop la intensitat o la distància, especialment abans de competicions importants. Complementàriament, suggereix incorporar exercicis de força per als glutis i el tronc (core), ja que milloren l’estabilitat de la trepitjada i redueixen l’impacte sobre les articulacions.
Finalment, la doctora assenyala que la recuperació és tan essencial com l’entrenament. Activitats com caminar, nedar o fer estiraments suaus durant la setmana posterior a una cursa ajuden el cos a eliminar el cansament muscular i a recuperar-se correctament.
Amb aquestes pautes, Molina recorda que córrer no és només qüestió de resistència, sinó també de cura, prevenció i coneixement del propi cos.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona