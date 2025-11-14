A quina edat poden començar a mirar la televisió els infants? Un expert ho revela per fi

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’especialista recorda que l’excés de temps davant pantalles pot afectar el descans, l’atenció i el pes dels nens, i recomana un ús molt limitat segons l’edat

Bruna Segura

Girona

Les pantalles s’han convertit en un dels grans reptes de la criança moderna. Cada cop més famílies es pregunten a partir de quina edat poden els infants començar a mirar la televisió o utilitzar tauletes i mòbils. El pediatre Carlos González ha volgut aclarir aquesta qüestió a través d’un vídeo publicat a les seves xarxes socials.

En el clip, l’expert destaca que el temps que un nen passa davant d’una pantalla és temps que deixa de dedicar a activitats essencials pel seu desenvolupament, com córrer, jugar, llegir o parlar amb la família. “Els dies només tenen 24 hores —recorda González— i no és el mateix veure una pantalla 20 minuts que estar tres hores enganxat”.

Pel que fa al temps recomanat d’exposició, el pediatre diferencia segons les etapes:

  • Primers anys de vida: màxim 20 minuts al dia.
  • Etapa escolar: uns 30 minuts diaris, de forma gradual.
  • Adolescència: entre una hora i una hora i mitja.

González insisteix que aquest temps ha d’incloure totes les pantalles —televisió, videojocs, tauletes i telèfons mòbils—, ja que el risc és acumulatiu.

Segons la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, el temps davant pantalles és una activitat sedentària que redueix el consum d’energia i pot derivar en problemes de salut. En el cas dels infants, aquest hàbit pot dificultar el son, augmentar el risc d’ansietat o depressió i afavorir el sobrepès o l’obesitat.

Un estudi sobre infants d’entre 2 i 14 anys confirma que els menors que passen més de tres hores diàries davant pantalles tenen més probabilitats de patir excés de pes o obesitat que aquells que les utilitzen menys d’una hora.

Les recomanacions actuals estableixen que:

  • Els nens menors de dos anys no haurien de passar gens de temps davant pantalles.
  • A partir dels dos anys, es recomana limitar-ne l’ús entre una i dues hores al dia com a màxim.

Finalment, González recomana evitar pantalles durant els àpats o les tasques escolars, fomentar el joc i les activitats a l’aire lliure, i reduir també el temps d’ús dels adults, perquè els fills tendeixen a imitar el comportament dels pares.

