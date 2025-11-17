Avui s’estrena ‘Moeve Fútbol Zone’: el nou programa setmanal que vol mirar el futbol des de dins
El programa estarà disponible a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica i a les xarxes socials oficials de SPORT, amb participació de l’audiència en enquestes i seccions interactives
Avui, 17 de novembre, a les 20.00, SPORT i Moeve estrenen Moeve Fútbol Zone, un programa setmanal que neix amb la idea d’explicar el futbol espanyol des d’un punt de vista únic. Christian Blasco, al capdavant de l’espai, obre aquesta primera emissió amb una voluntat clara: acostar-se a totes les competicions, des de LaLiga EA Sports, la Liga F, la Hypermotion i la Liga Genuine fins a FC Futures.
Així serà el primer programa
Xavi Espinosa s’encarregarà d’ordenar allò essencial de la jornada: un repàs ràpid, més de brúixola que de resum, amb el calendari que ens espera i pensat per situar l’espectador sobre el tauler.
La columna vertebral de l’estrena és la tertúlia. En aquest primer programa, Marta Corredera i María Tikas analitzen els temes forts del cap de setmana amb la seva característica visió periodística i la seva experiència directa sobre el camp.
Des d’aquí, el programa enllaçarà amb la primera convidada del dia: Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F Moeve. L’entrevista recorrerà els reptes immediats de la competició, l’estat actual del futbol femení i les claus que definiran l’evolució de la lliga.
La jornada també deixa espai per mirar cap a Saragossa. A través d’una connexió amb Nayim, exjugador del club aragonès, el programa abordarà la situació que viu l’equip, un tema que exigeix context i memòria, i que troba en la veu de Nayim una anàlisi de calat.
Un altre dels moments de l’estrena arriba amb la Conexión Moeve: Carlos Miranda, periodista de La Opinión A Coruña, prendrà el relleu des de Galícia per explicar el moment del Deportivo, líder de la Liga Hypermotion, i protagonista d’una temporada que, de moment, convida a l’optimisme.
El bloc Fútbol para todos obre la mirada cap a projectes menys mediàtics però igualment rellevants. Jaume Macet i Blanca Sánchez avancen detalls del proper torneig de LaLiga Genuine a Tarragona i repassen les últimes novetats del programa FC Futures, pensat per impulsar talent en categories formatives.
Abans d’acabar, toca passar per les xarxes. Joaco Soneira recollirà l’opinió de l’afició i compartirà la imatge viral de la jornada, protagonitzada per Aitana Bonmatí.
Més que un programa, Moeve Fútbol Zone és una manera d’entendre aquest esport que tant ens apassiona, perquè el futbol és millor si el juguem tots. El futur del futbol ja és aquí i nosaltres volem formar part del canvi. A partir d’ara, cada dilluns a la mateixa hora, 20.00, la pilota continuarà tenint el seu espai.
