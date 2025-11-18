Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
Els experts en successions recorden la importància de fer testament i pagar l’impost d’herències dins del termini per evitar sancions i perdre part del patrimoni
Planificar una herència és una de les decisions més importants i sovint més oblidades. Segons diversos advocats especialitzats en dret successori, moltes famílies de Catalunya cometen errors que poden sortir molt cars, especialment per desconeixement de la llei.
El primer gran error, segons l’advocat David Jiménez, és no tenir testament: “Si morim sense ell, la llei decideix per nosaltres, i el resultat pot no ajustar-se a la nostra realitat familiar o patrimonial”.
Un altre punt crític és el pagament de l’impost de successions, que s’ha de liquidar en un termini màxim de sis mesos des de la data de defunció. Tal com recorda el lletrat Manuel Hernández, és possible demanar una pròrroga, però cal fer-ho dins dels cinc primers mesos. Si no es compleixen aquests terminis, s’apliquen recàrrecs i sancions que poden reduir notablement el valor de l’herència.
A més, l’advocat Iñaki Berredo desmenteix el mite del repartiment “a parts iguals” entre hereus: “No és obligatori dividir el patrimoni en terços exactes. Es pot assignar l’habitatge a dos fills i el compte bancari o el cotxe a un altre, sempre que el valor global sigui equitatiu”.
Pel que fa a les donacions en vida, els experts recomanen optar per l’herència, ja que és més flexible i sovint més avantatjosa fiscalment. En molts casos, el Impost de Successions pot incloure bonificacions de fins al 99% per a familiars directes.
Finalment, els advocats alerten sobre el risc de les anomenades “herències enverinades”, aquelles que inclouen deutes o càrregues ocultes. En aquests casos, recomanen acceptar l’herència a benefici d’inventari, és a dir, només fins al valor del patrimoni heretat, per evitar posar en risc el propi patrimoni personal.
Els experts insisteixen que informar-se i planificar amb temps pot evitar molts mals de cap i estalviar milers d’euros a les famílies catalanes.
