Compte: El truc dels supermercats que encareix la compra sense que te n’adonis
Una estratègia de màrqueting fa que els clients gastin fins a un 20% més, especialment en el moment de passar per caixa
Fer una llista de la compra pot semblar la millor manera d’evitar despeses innecessàries i controlar el pressupost. Tot i així, la majoria de persones acaben comprant més del que havien planificat. Segons diversos experts en màrqueting, això no és casualitat: els supermercats utilitzen tècniques dissenyades per fer-nos gastar més diners sense adonar-nos-en.
Un dels punts clau és la zona de caixa. Allà s’hi col·loquen productes petits com xiclets, xocolatines, revistes o accessoris per al mòbil, amb preus aparentment baixos. A causa de la seva ubicació i del poc temps per pensar, molts clients cauen en la temptació d’afegir-ne algun al carretó. El resultat és que aquests articles, sovint, són més cars que els equivalents que es troben als passadissos habituals.
Altres tècniques habituals inclouen l’ús de carretons grans, que creen la sensació que comprem poc; la col·locació dels productes bàsics al fons de la botiga per obligar-nos a recórrer tot l’establiment; i les ofertes situades a zones estratègiques o a l’alçada dels ulls, que afavoreixen els productes més rendibles.
En definitiva, els supermercats de les comarques gironines i de tot Catalunya també segueixen aquestes estratègies comercials per incrementar la despesa mitjana per client, recordant que, al cap i a la fi, l’objectiu principal d’aquests establiments és vendre més.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”