Tu en formes part? Hisenda aplicarà una deducció de fins a 340 euros als treballadors
Aquesta mesura, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025, té com a objectiu alleugerir la càrrega fiscal de les persones que cobren el Salari Mínim Interprofessional
A partir d’aquest mes, milers de treballadors i treballadores catalans amb sous baixos es beneficiaran d’una nova deducció de fins a 340 euros anuals, segons la Llei 5/2025, publicada recentment al Butlletí Oficial.
La mesura té efectes retroactius des de l’1 de gener de 2025 i busca alleugerir la pressió fiscal de les persones amb ingressos iguals o inferiors a 18.276 euros l’any, especialment aquelles que cobren el Salari Mínim Interprofessional (SMI) o quantitats similars.
La deducció s’aplicarà de manera progressiva: els contribuents que ingressin fins a 16.576 euros anuals gaudiran de la rebaixa completa, mentre que, a partir d’aquesta quantitat, l’import es reduirà de forma gradual. A partir dels 18.276 euros anuals, la deducció desapareixerà completament.
No caldrà fer cap gestió addicional, ja que la Agència Tributària aplicarà la deducció automàticament al borrador de la declaració de la renda de 2025, que es presentarà durant el 2026. Tot i això, Hisenda recomana revisar el borrador abans de confirmar-lo, per comprovar que s’hi inclouen totes les bonificacions disponibles.
Segons fonts del Departament d’Hisenda, l’objectiu és que cap treballador o treballadora a jornada completa que cobri el SMI hagi de pagar IRPF per primera vegada arran de les darreres pujades salarials.
Aquesta mesura suposa un petit respir econòmic per a moltes famílies de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya, especialment en un context marcat per la inflació i l’augment del cost de la vida.
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Un caçador de 64 anys mor a Cervera pel tret d'una escopeta d'un company
- «El meu palmarès empresarial és molt més bo que l’esportiu»
- Un dels menors atropellat en l'accident de Llambilles segueix ingressat al Trueta
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Un xoc entre dos cotxes acaba amb destrosses a una immobiliària a Banyoles
- Carme Noguera, l’altra olotina que es converteix en la dona més longeva de l’Estat: “No he agafat mai una grip”