Gasolina 95 o 98? Diferències i quan val la pena pagar més

Descobreix si afecta en el consum i rendiment

Quina és la millor benzina que pots posar al teu cotxe?

Quina és la millor benzina que pots posar al teu cotxe? / Getty Images

Eva Remolina / AMIC

Quan omplim el dipòsit, sovint ens preguntem si és millor posar gasolina 95 o optar per la 98, habitualment més cara. Però quines diferències reals hi ha entre totes dues? Afecta el rendiment? I sobretot, val la pena pagar més?

A continuació t’expliquem de manera clara i pràctica què canvia entre aquestes dues benzines i en quins casos és recomanable utilitzar cadascuna.

La diferència principal entre ambdues està en el que s’anomena índex d'octà, una mesura de la resistència del combustible a la detonació.

1. Índex d’octà: 95 vs. 98

  • Gasolina 95: té un índex d’octà de 95.
  • Gasolina 98: té un índex d’octà superior, de 98.

Un índex d’octà més alt vol dir que la gasolina resisteix millor la compressió dins del motor i és menys probable que es produeixi picat de biela, un fenomen que pot perjudicar el rendiment i la longevitat del motor.

2. Motors pensats per a diferent octanatge

  • La majoria dels vehicles actuals estan dissenyats per funcionar perfectament amb 95.
  • Alguns motors d’alta compressió, com els esportius o certes versions turbo amb mapes de motor específics, poden treure profit de la 98.

3. Consum i rendiment

En teoria, la 98 pot proporcionar:

  • Una combustió lleugerament més eficient.
  • Un rendiment més estable en motors exigents.
  • Una millora mínima en consum, només en certs motors.

En un turisme convencional, la diferència de consum sol ser molt petita o inexistent.

L'evolució dels preus de la benzina

Quina és la millor benzina pel teu vehicle? / freepik

Quan val la pena posar gasolina 98?

✔️ 1. Si el fabricant ho recomana obligatòriament

Alguns cotxes indiquen al manual “exclusivament 98”. En aquests casos, sítant sí com no’ha de fer servir.

✔️ 2. Motors d’alta compressió o esportius

Si tens un cotxe potent dissenyat per aprofitar millor la detonació controlada, la 98 pot aportar:

  • Suavitat
  • Lleuger augment de resposta
  • Menor risc de picat

✔️ 3. Si fas conducció exigent

Conducció de muntanya, acceleracions fortes, molta càrrega… la 98 pot millorar l'estabilitat de la combustió.

Quan NO val la pena posar gasolina 98?

❌ 1. Si el teu cotxe està pensat per a 95

La majoria ho estan. En aquests casos:

  • No tindràs més potència
  • No reduiràs gairebé gens el consum
  • Només pagaràs més

❌ 2. Si busques estalviar

La diferència de preu entre 95 i 98 sol ser notable, i el benefici, mínim.

