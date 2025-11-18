Gasolina 95 o 98? Diferències i quan val la pena pagar més
Descobreix si afecta en el consum i rendiment
Eva Remolina / AMIC
Quan omplim el dipòsit, sovint ens preguntem si és millor posar gasolina 95 o optar per la 98, habitualment més cara. Però quines diferències reals hi ha entre totes dues? Afecta el rendiment? I sobretot, val la pena pagar més?
A continuació t’expliquem de manera clara i pràctica què canvia entre aquestes dues benzines i en quins casos és recomanable utilitzar cadascuna.
La diferència principal entre ambdues està en el que s’anomena índex d'octà, una mesura de la resistència del combustible a la detonació.
1. Índex d’octà: 95 vs. 98
- Gasolina 95: té un índex d’octà de 95.
- Gasolina 98: té un índex d’octà superior, de 98.
Un índex d’octà més alt vol dir que la gasolina resisteix millor la compressió dins del motor i és menys probable que es produeixi picat de biela, un fenomen que pot perjudicar el rendiment i la longevitat del motor.
2. Motors pensats per a diferent octanatge
- La majoria dels vehicles actuals estan dissenyats per funcionar perfectament amb 95.
- Alguns motors d’alta compressió, com els esportius o certes versions turbo amb mapes de motor específics, poden treure profit de la 98.
3. Consum i rendiment
En teoria, la 98 pot proporcionar:
- Una combustió lleugerament més eficient.
- Un rendiment més estable en motors exigents.
- Una millora mínima en consum, només en certs motors.
En un turisme convencional, la diferència de consum sol ser molt petita o inexistent.
Quan val la pena posar gasolina 98?
✔️ 1. Si el fabricant ho recomana obligatòriament
Alguns cotxes indiquen al manual “exclusivament 98”. En aquests casos, sítant sí com no’ha de fer servir.
✔️ 2. Motors d’alta compressió o esportius
Si tens un cotxe potent dissenyat per aprofitar millor la detonació controlada, la 98 pot aportar:
- Suavitat
- Lleuger augment de resposta
- Menor risc de picat
✔️ 3. Si fas conducció exigent
Conducció de muntanya, acceleracions fortes, molta càrrega… la 98 pot millorar l'estabilitat de la combustió.
Quan NO val la pena posar gasolina 98?
❌ 1. Si el teu cotxe està pensat per a 95
La majoria ho estan. En aquests casos:
- No tindràs més potència
- No reduiràs gairebé gens el consum
- Només pagaràs més
❌ 2. Si busques estalviar
La diferència de preu entre 95 i 98 sol ser notable, i el benefici, mínim.
