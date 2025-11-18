Saps què és un carril trenat?
Això és el que has de fer si et trobes amb el senyal P-35
Rubén Burillo
Fa un parell d'anys que va aparèixer el senyal P-35. Aquest senyal adverteix sobre un carril trenat. Però saps com és i com afrontar-lo si te'l trobes? La Llei de seguretat viària i el reglament general de circulació determinen certs senyals i carrils per ordenar, advertir, informar i reglamentar el comportament dels usuaris a les carreteres espanyoles.
Què són els carrils trenats?
Aquests carrils addicionals a autopistes i autovies són alhora carrils d'acceleració i desacceleració. Als carrils trenats es creuen diferents trajectòries de vehicles que s'incorporen i surten de la mateixa via.
Els carrils trenats s'utilitzen on les entrades i sortides estan molt properes, cosa que obliga que els vehicles que s'hi incorporen i els que surten de la via comparteixin un únic tram, entrellaçant-ne les trajectòries. La seva funció és permetre aquestes maniobres (d'entrada i de sortida de la via) sense interferir amb el trànsit principal. Per això aquests trams requereixen molta precaució i atenció per part dels conductors.
El senyal P-35
El 2023 va aparèixer un senyal amb forma triangular que indica perill o advertiment, amb el fons blanc i les vores vermelles. A dins hi ha dos cotxes amb les línies entrellaçades. Aquest és el senyal P-35 que mostra la proximitat d'un carril entrellaçat.
Com hem dit, has de parar molta atenció a aquest senyal perquè t'indica el perill per la proximitat d'un tram comprès entre una confluència i una bifurcació on es produeixen diferents moviments de canvi de carril per part de vehicles, creuant-se les trajectòries i augmentant el risc que es produeixin accidents.
Com has d'afrontar un carril trenat?
El carril trenat es pot trobar a autopistes i autovies i ens avisa de dues possibles maniobres: l'entrada o la sortida d'una via cap a una altra, és a dir, unifica la funció del carril d'acceleració i desacceleració. Un carril trenat té una longitud que no supera els 1.500 metres.
Els incidents més comuns en aquests carrils són les col·lisions laterals i els abasts. Segons la DGT, les claus per evitar els incidents són l'educació i el sentit comú. Els consells per afrontar un carril trenat són:
- Per incorporar-se a la via, el conductor observa i cedeix el pas als vehicles que circulen pel tronc principal.
- El conductor ha de senyalitzar la incorporació abans d'iniciar la maniobra.
- El canvi de carril és progressiu i has de mantenir sempre la distància de seguretat amb la resta dels vehicles.
- Els altres conductors han de facilitar la maniobra mentre sigui possible, reduint la velocitat o canviant-se de carril.
- Per sortir de l'autovia, el conductor ha de senyalitzar amb l'intermitent dret la maniobra per abandonar l'autovia.
- El conductor que entrarà des de l'autovia al carril centrat, ha de cedir el pas als vehicles que ja circulen per aquest carril.
- Adapta la velocitat i mantingues una separació segura.
