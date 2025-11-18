La Seguretat Social avisa: aquest grup de pensionistes no cobraran l'extra de Nadal
Determinades pensions es cobren en 12 mensualitats prorratejades i, per tant, no inclouen la paga extraordinària de desembre
S’acosta una de les dates més esperades per a molts pensionistes catalans: la paga extra de Nadal. Tot i això, la Seguretat Social ha recordat que no tots els beneficiaris cobraran aquest ingrés addicional el 2025, tal com ja va passar amb la paga d’estiu.
Segons l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el pagament de la paga extraordinària depèn del tipus de pensió i del règim al qual pertanyi el beneficiari. La majoria de pensionistes rebran la paga entre el 22 i el 25 de novembre, tot i que la data exacta variarà segons l’entitat bancària on tinguin domiciliada la pensió.
Ara bé, no totes les pensions inclouen paga extra de Nadal. Queden fora, concretament, les pensions d’incapacitat permanent derivades d’accident laboral o malaltia professional, així com les pensions de viduïtat i orfandat originades per motius laborals.
Això no implica que aquests pensionistes cobrin menys diners. En realitat, reben la quantitat total repartida en 12 mensualitats, ja que les pagues extraordinàries d’estiu i Nadal estan prorratejades dins de la pensió mensual.
La Seguretat Social justifica aquest sistema perquè la base reguladora d’aquestes prestacions ja inclou els complements salarials, l’antiguitat i les pagues extres corresponents a l’any anterior a l’accident o la malaltia. Així, la quantitat final es calcula i es divideix en dotze parts iguals, cosa que dona lloc a una paga mensual més alta, però sense extres addicionals.
