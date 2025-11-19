Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda

Aquesta és la nova tendència

Què està passant amb l'illa de la cuina?

Què està passant amb l'illa de la cuina? / wirestock

Jorge López

L'estètica de les llars va canviant i el que fins fa poc era símbol de luxe i amplitud, ara ho deixa de ser. Això és el que està passant amb l'illa de la cuina. Aquesta estructura que fins ara semblava que donava més espai a la cuina, ara està deixant de ser una moda per deixar pas a noves tendències.

Per què les illes estan perdent protagonisme?

  • Espai limitat: les cuines modernes tendeixen a ser més compactes, especialment en habitatges urbans. Una illa requereix espai lliure al voltant (per exemple, es recomana deixar com a mínim uns 1-1,2 metres entre les vores de l'illa i altres mobles o parets), per permetre bona circulació. Quan aquest espai no existeix, l'illa es pot tornar un obstacle.
  • Així mateix, actualment hi ha més demanda de flexibilitat: que els espais puguin servir per a múltiples usos (menjar, treballar, socialitzar). L'illa monolítica i estàtica xoca amb aquesta filosofia.

Què és una península amb taula integrada?

Una península integrada és una extensió fixa dels taulells principals o del mobiliari de cuina, que s'adhereix a un mur o bloc de mobles, però que sobresurt prou per permetre ús de superfícies de treball addicional, emmagatzematge, i normalment espai per seure. La taula integrada pot ser una prolongació d'aquesta península, o una ala que funciona com a barra o taula informal, ideal per esmorzars, menjars lleugers o ús multifunció (treball, estudis, etc.).

Per a quin tipus de cuines és adequada?

  • Cuines de mida petita a mitjana on l'illa desplaça massa espai de circulació.
  • Plànols amb distribució a L o U, on la península pot complementar una paret sense aïllar-la del tot.
  • Habitatges on es busca coherència amb espais d'estar/menjador obert però sense perdre delimitar funcions.
  • Per a persones que no necessiten una gran zona de preparació industrial, sinó que usen la cuina també per menjar, treballar, socialitzar amb menor escala.
Exemple d'una taula integrada a l'illa

Exemple d'una taula integrada a l'illa / Pinterest

Per què escollir la península amb taula davant de l'illa tradicional

  • Millor aprofitament de l'espai lliure, sense comprometre la mobilitat.
  • Integra funcions múltiples: superfície de treball, barra/menjador informal, àrea social, tot en una sola peça estructural.

Tot i que les illes de cuina continuen sent desitjades per molts i tenen múltiples avantatges, les necessitats d'ara —espai limitat, disseny flexible i funcionalitat— porten a considerar opcions més pràctiques com la península amb taula integrada. Al final, la millor elecció dependrà de l'espai disponible, de l'estil de vida, de l'ús que donis a la cuina (quantes persones cuinen, si la fas servir també per menjar/treballar).

TEMES

