Adeu a l'illa de la cuina: ja està passada de moda
Aquesta és la nova tendència
Jorge López
L'estètica de les llars va canviant i el que fins fa poc era símbol de luxe i amplitud, ara ho deixa de ser. Això és el que està passant amb l'illa de la cuina. Aquesta estructura que fins ara semblava que donava més espai a la cuina, ara està deixant de ser una moda per deixar pas a noves tendències.
Per què les illes estan perdent protagonisme?
- Espai limitat: les cuines modernes tendeixen a ser més compactes, especialment en habitatges urbans. Una illa requereix espai lliure al voltant (per exemple, es recomana deixar com a mínim uns 1-1,2 metres entre les vores de l'illa i altres mobles o parets), per permetre bona circulació. Quan aquest espai no existeix, l'illa es pot tornar un obstacle.
- Així mateix, actualment hi ha més demanda de flexibilitat: que els espais puguin servir per a múltiples usos (menjar, treballar, socialitzar). L'illa monolítica i estàtica xoca amb aquesta filosofia.
Què és una península amb taula integrada?
Una península integrada és una extensió fixa dels taulells principals o del mobiliari de cuina, que s'adhereix a un mur o bloc de mobles, però que sobresurt prou per permetre ús de superfícies de treball addicional, emmagatzematge, i normalment espai per seure. La taula integrada pot ser una prolongació d'aquesta península, o una ala que funciona com a barra o taula informal, ideal per esmorzars, menjars lleugers o ús multifunció (treball, estudis, etc.).
Per a quin tipus de cuines és adequada?
- Cuines de mida petita a mitjana on l'illa desplaça massa espai de circulació.
- Plànols amb distribució a L o U, on la península pot complementar una paret sense aïllar-la del tot.
- Habitatges on es busca coherència amb espais d'estar/menjador obert però sense perdre delimitar funcions.
- Per a persones que no necessiten una gran zona de preparació industrial, sinó que usen la cuina també per menjar, treballar, socialitzar amb menor escala.
Per què escollir la península amb taula davant de l'illa tradicional
- Millor aprofitament de l'espai lliure, sense comprometre la mobilitat.
- Integra funcions múltiples: superfície de treball, barra/menjador informal, àrea social, tot en una sola peça estructural.
Tot i que les illes de cuina continuen sent desitjades per molts i tenen múltiples avantatges, les necessitats d'ara —espai limitat, disseny flexible i funcionalitat— porten a considerar opcions més pràctiques com la península amb taula integrada. Al final, la millor elecció dependrà de l'espai disponible, de l'estil de vida, de l'ús que donis a la cuina (quantes persones cuinen, si la fas servir també per menjar/treballar).
- La Generalitat urgeix a tenir un kit d'emergències a casa per sobreviure 72 hores
- L'Hostal de la Granota, un restaurant aturat en el temps
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- La fàbrica de canelons propietat de la Generalitat surt a subhasta
- La darrera festa de Lamine Yamal: sense mòbils i amb accés al reservat només per a noies
- Preocupació a Sant Joan de les Abadesses per la presència d'okupes a l’antiga fàbrica Espona
- Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
- Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers