Com aprofitar al màxim la jubilació: claus per viure una segona etapa plena i activa

L’experta en coaching per a persones grans Silvia Munné defensa que la jubilació és una oportunitat per reinventar-se i mantenir una vida saludable i significativa

Com aprofitar al màxim la jubilació: claus per viure una segona etapa plena i activa / DdG

Bruna Segura

Girona

La jubilació no ha de ser vista com el final de la vida activa, sinó com l’inici d’una etapa plena i amb noves possibilitats. Així ho afirma Silvia Munné, especialista en coaching per a persones grans, que destaca que una persona de 75 anys encara pot tenir fins a 20 anys de vida amb una bona qualitat si planifica adequadament aquesta fase.

Segons Munné, molts jubilats afronten aquest moment sense objectius clars, cosa que pot generar sensació de buit o desmotivació. Per evitar-ho, aposta per una planificació prèvia que permeti mantenir l’autonomia, la salut física i mental i un estat de benestar general.

Entre les seves recomanacions principals, destaquen:

  • Autoconeixement i definició d’objectius: identificar interessos, aficions i projectes personals per establir metes realistes i motivadores.
  • Rutines saludables: seguir una alimentació equilibrada, practicar exercici adaptat a l’edat i mantenir horaris regulars que afavoreixin l’energia i l’estabilitat emocional.
  • Relacions socials actives: conservar vincles familiars, amistats i participar en grups o entitats per evitar l’aïllament.
  • Aprenentatge continu: implicar-se en cursos, tallers, activitats creatives o voluntariat que generin interès i noves motivacions.

Per a Munné, la jubilació és una etapa vital que permet reinventar-se i dedicar temps a allò que sovint quedava pendent durant la vida laboral. Per això, insisteix que la clau és una planificació anticipada: preveure canvis, gestionar l’economia personal, organitzar activitats i mantenir la independència tant de temps com sigui possible.

