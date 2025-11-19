Com aprofitar al màxim la jubilació: claus per viure una segona etapa plena i activa
L’experta en coaching per a persones grans Silvia Munné defensa que la jubilació és una oportunitat per reinventar-se i mantenir una vida saludable i significativa
La jubilació no ha de ser vista com el final de la vida activa, sinó com l’inici d’una etapa plena i amb noves possibilitats. Així ho afirma Silvia Munné, especialista en coaching per a persones grans, que destaca que una persona de 75 anys encara pot tenir fins a 20 anys de vida amb una bona qualitat si planifica adequadament aquesta fase.
Segons Munné, molts jubilats afronten aquest moment sense objectius clars, cosa que pot generar sensació de buit o desmotivació. Per evitar-ho, aposta per una planificació prèvia que permeti mantenir l’autonomia, la salut física i mental i un estat de benestar general.
Entre les seves recomanacions principals, destaquen:
- Autoconeixement i definició d’objectius: identificar interessos, aficions i projectes personals per establir metes realistes i motivadores.
- Rutines saludables: seguir una alimentació equilibrada, practicar exercici adaptat a l’edat i mantenir horaris regulars que afavoreixin l’energia i l’estabilitat emocional.
- Relacions socials actives: conservar vincles familiars, amistats i participar en grups o entitats per evitar l’aïllament.
- Aprenentatge continu: implicar-se en cursos, tallers, activitats creatives o voluntariat que generin interès i noves motivacions.
Per a Munné, la jubilació és una etapa vital que permet reinventar-se i dedicar temps a allò que sovint quedava pendent durant la vida laboral. Per això, insisteix que la clau és una planificació anticipada: preveure canvis, gestionar l’economia personal, organitzar activitats i mantenir la independència tant de temps com sigui possible.
