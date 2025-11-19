Hisenda imposarà multes per ingressos o retirades d’efectiu que incompleixin aquesta normativa
L’Agència Tributària controlarà moviments en metàl·lic superiors als 3.000 euros i establirà sancions que poden arribar fins als 150.000 euros
El Ministeri d’Hisenda ha anunciat un enduriment de les mesures de vigilància sobre l’ús d’efectiu amb l’objectiu de prevenir el frau, el blanqueig de capitals i l’evasió fiscal. Segons la nova normativa, les entitats bancàries estan obligades a informar automàticament a l’Agència Tributària de qualsevol ingrés o retirada en metàl·lic que superi els 3.000 euros.
Tot i això, Hisenda també podrà investigar operacions inferiors a aquest import si es detecta una activitat repetitiva o sospitosa. De la mateixa manera, totes les transaccions amb bitllets de 500 euros seran notificades immediatament, ja que sovint s’associen a moviments difícils de justificar.
Els moviments interns superiors a 100.000 euros requeriran el formulari S1, que permet identificar l’origen i el destí dels fons.
En cas d’incompliment, els contribuents s’enfrontaran a multes que poden oscil·lar entre els 600 i els 150.000 euros, i en situacions greus, a investigacions fiscals que podrien derivar en penes de presó.
Amb aquesta mesura, Hisenda pretén limitar l’ús del diner en efectiu i garantir una major transparència en els moviments bancaris dins del territori espanyol.
