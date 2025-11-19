Indignació al carrer: demanen multar aquests supermercats per avançar el Nadal
Un reportatge televisiu reactiva el debat sobre si els comerços haurien de limitar la venda anticipada de productes i decoració nadalenca
L’avançament de la campanya de Nadal per part de supermercats i comerços ha tornat a generar debat social. Un reportatge emès a ‘El Intermedio’ ha recollit les opinions de diversos ciutadans sobre la presència creixent de llums, dolços i decoracions nadalenques més d’un mes abans de les festes.
El reporter Isma Juárez va sortir al carrer per preguntar què en pensa la gent d’aquest llançament prematur. Una de les entrevistades es va mostrar especialment crítica, afirmant que iniciar la campanya al mes d’octubre o novembre “treu la il·lusió” i fomenta un consum excessiu. Segons explicava, quan arriben les dates reals «ja estàs farta» i el nivell de compres «és al·lucinant».
Aquesta ciutadana considera que l’avançament respon únicament a una estratègia comercial que encareix els preus i accelera el ritme de les festes: «no necessitem villancets tan aviat, ja som alegres sense que ens els imposin».
El reportatge també introduïa una proposta fictícia que plantejava “prohibir” l’inici de la temporada nadalenca fins al 10 de desembre. Diverses persones consultades hi van donar suport, argumentant que la sensació actual és que «surts de l’estiu i ja tens la Nit de Nadal a sobre».
Una altra entrevistada va anar més lluny i va defensar multar els supermercats que exposin dolços nadalencs abans d’hora. Va assegurar que menjar torrons o polvorons a l’octubre provoca que, quan arriben les dates festives, «ja estiguis tipa». Una altra ciutadana afegia que, després de setmanes d’oferta anticipada, «quan arriba el dia 6 ja estàs empipada de tortell».
Mentrestant, algunes ciutats aprofiten la temporada nadalenca per atraure turisme, mentre que els supermercats impulsen el consum mitjançant la venda anticipada de productes de temporada, fet que —segons les persones consultades— pot acabar afectant tant el pressupost familiar com la il·lusió per les festes.
