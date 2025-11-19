Nou dret de la Seguretat Social: fins a tres anys de cotització extra per a qui ho demani
Aturar temporalment la vida laboral per tenir cura de fills o familiars dependents ja no penalitzarà la futura pensió
La Seguretat Social ha introduït una nova mesura que permetrà als treballadors que suspenguin temporalment la seva activitat laboral per cuidar fills o familiars dependents sumar anys de cotització com si haguessin continuat treballant. L’objectiu és evitar que aquestes interrupcions repercuteixin negativament en el càlcul de la seva futura pensió.
Segons l’article 237 de la Llei General de la Seguretat Social, els treballadors podran computar fins a tres anys de cotització per cada fill i un any per cada familiar dependent, sempre en funció de les excedències sol·licitades per atendre aquestes responsabilitats.
Aquest mecanisme, conegut com a “cotització assimilada a l’alta per excedència”, considera aquests períodes com a cotització efectiva encara que no s’estigui treballant. Això permet que es tinguin en compte tant per acreditar el període mínim necessari per accedir a la pensió com per incrementar la quantia final.
S’hi distingeixen dos supòsits principals:
- Cura de fills, amb un màxim de tres anys per cada menor a càrrec, ja sigui per naixement, adopció o acolliment.
- Cura de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb un màxim de tres anys des de l’inici de l’excedència.
Aquests períodes es computen sempre com a jornada completa, fins i tot quan la persona treballadora tenia un contracte a temps parcial.
La normativa ha estat avalada pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, que han confirmat que aquests anys no poden ser objecte de cap tipus de coeficient reductor.
A més, les persones que interrompin la seva vida laboral poden complementar aquesta protecció amb convenis especials o, si escau, amb el complement per reduir la bretxa de gènere, en aquells casos en què la dedicació a la cura hagi reduït la seva trajectòria professional.
