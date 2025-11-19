Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
Es tracta d’un nou dictamen del TEAC que introdueix una interpretació més favorable
David Cruz
Si vas comprar la teva casa abans de l’any 2013, atenció a la gran novetat que introduirà la pròxima Declaració de la Renda. Fins ara, si venies aquella casa i utilitzaves els diners de la venda per pagar la resta de la hipoteca, Hisenda et deia: “Atura’t! Com que ja has venut la casa, ja no és el teu habitatge habitual i no et pots deduir aquest pagament”.
Evidentment, això era una mala notícia perquè l’antiga Deducció per Habitatge Habitual permetia restar fins a 9.040 euros anuals dels diners que pagues per la hipoteca, segons diversos requisits i condicions.
Què ha canviat en la deducció per habitatge habitual?
Un tribunal d’Hisenda (el TEAC) ha dit ara que aquest criteri no és just, i la nova regla és tan simple com:
- Venda i pagament no són el mateix: el Tribunal Econòmic-Administratiu Central reconeix que, a la pràctica, vendre la casa i cancel·lar la hipoteca passen al mateix temps, quan signes davant notari.
- Continua sent ‘habitual’: com que el pagament de la hipoteca ocorre just quan encara n’ets propietari, Hisenda ha de permetre que et dedueixis aquesta quantitat de diners.
D’aquesta manera, si vens la teva casa comprada abans de 2013 i utilitzes aquests diners per acabar de pagar la hipoteca, pots incloure la quantitat que vas cancel·lar dins del límit dels 9.040 euros anuals a la teva pròxima Declaració de la Renda.
Potser si no estàs en aquesta situació et costa veure-ho així, però aquesta novetat representa una clara victòria per a molts propietaris que ara podran obtenir un estalvi important a l’hora de fer la seva declaració.
Això els permet sumar les quantitats destinades a la cancel·lació a la base màxima de deducció de l’IRPF, optimitzant així la seva pròxima declaració. I segur que les seves butxaques ho acabaran notant.
