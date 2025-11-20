Un agent financer adverteix els que tinguin una hipoteca per al 2026: "Alerta"
Javier Niederleytner preveu un estancament de l’euríbor que podria limitar les baixades de quota i recomana valorar el pas a tipus fix
Després d’un període de relativa calma per als hipotecats, diversos analistes apunten que aquesta tendència podria esgotar-se. L’expert financer Javier Niederleytner García-Lliberós adverteix que els titulars d’hipoteques variables no haurien d’esperar grans reduccions en les quotes el 2026. Segons explica, aquells que es van hipotecar fa un any “veuran una petita baixada, però no moltes més”.
La previsió per al 2026 indica que l’euríbor es podria estancar, situant-se entre el 2,20% i el 2,25%, després de tancar el 2025 al voltant del 2,15%-2,20%. Aquest índex, que determina el cost del diner entre bancs europeus i marca els interessos de les hipoteques variables, farà que les quotes disminueixin molt lleugerament, només unes desenes d’euros al mes en la majoria de casos.
Els propietaris amb hipoteques contractades abans de les fortes pujades del 2022 i 2023 podrien plantejar-se una renegociació. Niederleytner destaca que els bancs ofereixen actualment tipus fixos propers al 2%, una opció interessant per a qui mantingui condicions elevades derivades de les pujades recents.
L’expert recomana als hipotecats seguir quatre pasos davant un escenari d’estancament de l’euríbor:
- Renegociar la hipoteca i valorar el canvi a tipus fix.
- Reservar estalvis per a possibles amortitzacions.
- Assumir que la reducció de la quota pot ser limitada.
- Moure’s amb rapidesa en cas de voler canviar d’habitatge, atès que els preus podrien continuar augmentant.
