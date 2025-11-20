Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un japonès aconsegueix estalviar 400.000 euros amb aquests canvis d'hàbits

L'austeritat és bona en excés?

Estalviar és possible si saps com fer-ho

Lola Gutiérrez

Et veus capaç d'anar a la feina cada dia amb bicicleta, deixar d'anar als restaurants, fer pícnics al parc i no posar l'aire condicionat? Això ho ha fet Suzuki, un japonès de 67 anys, tota la seva vida i gràcies a aquest gran gest ha pogut estalviar 400.000 euros. I té dona i un fill. Així doncs, val la pena el sacrifici per poder viure amb tranquil·litat els últims anys de la teva vida?

Tot i això, la història de Suzuki, que han compartit diversos mitjans japonesos, s'ha tornat tendència. I és que, poc després de jubilar-se, la dona va ser diagnosticada amb una malaltia greu i va morir als 66 anys. "Quin sentit té la vida si només queden diners?”, es pregunta ara Suzuki, lamentant tants anys de frugalitat extrema.

Una vida massa austera

“Tant de bo la meva dona i jo haguéssim gaudit més de viatjar i menjar a restaurants”, explicava el japonès. Nascut en una família modesta, va començar guanyant diners quan treballava a temps parcial a restaurants mentre estudiava secundària. Després d'aconseguir una feina a temps complet, va llogar un pis barat lluny de la seva oficina. I va començar a estalviar.

Com aconseguia augmentar els estalvis? Suzuki utilitzava la bicicleta per arribar a la feina i sempre s'emportava el menjar a l'oficina, normalment soja i pollastre. Tampoc feia servir l'aire condicionat ni menjava en restaurants, així va seguir quan va conèixer la seva dona, que ja coneixia dels seus hàbits, ja que era companya de feina.

Suzuki, que no s'ha comprat ni una casa ni un cotxe, té uns estalvis que equivalen a uns 400.000 euros. "Aquests diners són una garantia per a situacions d'emergència i per a la meva vellesa", va declarar. Però, ja sense la seva dona, lamenta haver estat tant de temps estalviant molt, sense poder gaudir d'un bon sopar en un restaurant o un viatge. "El temps no es pot retrocedir", conclou. De poder, segurament canviaria algunes coses de la seva vida austera.

