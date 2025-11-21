Aquestes són les millors supersticions si vols que et toqui la Loteria de Nadal
Ja has escollit el teu dècim?
P. T.
Ja queda menys per Nadal i això ha fet que moltes persones ja tinguin el seu dècim o dècims pel pròxim 22 de desembre: el de l'empresa, el del barri, etc. Però i si ets dels que busca un número en concret; l'has aconseguit?
Com s'arriba a triar un número? Hi ha diverses tradicions que, suposadament, acosten la bona sort a la porta dels participants en el sorteig. Una de les més comunes és triar una xifra que sigui significativa per a tu: la data d'un naixement, l'aniversari d'un esdeveniment important com un casament, el dia que el teu equip va pujar o va guanyar un torneig, transportar a dígits les lletres de l'alfabet que formen una paraula o un nom... les possibilitats són inacabables.
Una altra de les supersticions més populars té a veure amb els somnis. No és estrany que, apropant-se les dates del sorteig, moltes persones somiïn amb el número que guanyarà la Grossa. De la mateixa manera, diversos endevins intenten mostrar els seus poders encertant quin dècim resultarà premiat.
Per descomptat, també hi ha la creença que els números "lletjos" no toquen. Encara que el criteri per considerar que un dècim té un nombre "lleig" no és, ni de bon tros, una ciència exacta, se solen considerar així aquells que, per algun motiu, fan la impressió de tenir menys possibilitats de sortir que qualsevol altre. Per exemple, números molt rodons (com el 10.000) o que repeteixen tots els dígits (com el 33.333).
Si en comptes de la seva aparença ens volem refiar de la història, l'objectiu és trobar dècims que acabin en 85 (ha guanyat set vegades) o en 57 (sis vegades). En canvi, hem de fugir de les terminacions en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82, ja que mai no han resultat premiats. Per descomptat, també hi ha qui busca activament aquests números, argumentant que, com més temps passen sense sortir, més probable és que acabin fent-ho.
Altres tradicions no se centren en el número, sinó en altres circumstàncies... com el lloc on va ser adquirit. Per exemple, una creença popular assegura que els llocs que han patit una catàstrofe recentment són propenses a repartir dècims premiats, cosa que va fer que el 2024 moltes oficines de Loteria de les poblacions afectades per la DANA haguessin de penjar el cartell de 'No queden dècims per a la Grossa'.
També hi ha algunes administracions que són conegudes per ser capaces d'atreure compradors de tot Espanya pel seu abundant historial de números amb premi. Les més conegudes són Doña Manolita, a Madrid, i La Bruixa d'Or, situada a la població de Sort, a Lleida. Tot i això, és cert que el seu èxit té cert 'truc': en ser tan populars, venen una enorme quantitat de dècims, la qual cosa augmenta les possibilitats que acabin venent la Grossa. Altres punts tenen les seves pròpies maneres d'atreure la deessa Fortuna, com el Gato Negro, a Sevilla, on hi ha una llamborda que, suposadament, porta sort si fregues el teu dècim.
Supersticions
Més enllà del que està relacionat amb el dècim, hi ha costums que s'assegura que porten sort per al Sorteig de Nadal. Encara que n'hi ha un gran nombre, algunes són portar una moneda d'or o una clau de ferro antiga a la butxaca, un trèvol de quatre fulles, tenir una agulla a la jaqueta... Altres deixen els dècims a prop d'una branca de julivert, una espelma groga, una cinta blanca o blava o un test, o els pengen d'una ferra.
I, a falta de remeis terrenals, alguns proven amb el que és diví. Els dies previs al sorteig, les oracions a sants i verges es multipliquen amb peticions sobre obtenir "un pessic" a la Loteria de Nadal.
Per descomptat, perquè toqui, cal comprar. L'últim dia per fer-se amb dècims, siguin del número que siguin, és el 21 de desembre, vigília del sorteig, fins a les 22.00 hores.
