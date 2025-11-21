Nova ajuda de 7.600 euros: el Govern confirma a qui va dirigida i com es podrà sol·licitar
El Govern impulsa una prestació destinada a facilitar el retorn de persones en situació de vulnerabilitat econòmica
El Govern ha anunciat una nova ajuda econòmica que pot arribar fins als 7.600 euros, dirigida a ciutadans espanyols que resideixen a l’estranger i que necessiten suport per tornar a l’Estat espanyol. Aquesta prestació s’inclou dins del Pla Estatal de Retorn, actualment en fase d’audiència pública, i forma part de la reforma del Reglament de desenvolupament de la Llei de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior.
Segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l’objectiu és oferir suport immediat a les despeses associades al retorn, com allotjament, trasllat o readaptació laboral. La prestació consta de dues modalitats:
- Ajuda base de 4.000 euros per a retorns individuals.
- Complement fins a 7.600 euros en el cas de retorn en família.
Es tracta d’una ajuda de concessió directa i compatible amb altres programes de suport al retorn que puguin existir a nivell regional o estatal.
Aquest nou ajut encara no és vigent, ja que el projecte es troba en fase d’al·legacions fins al 21 de novembre de 2025. Un cop aprovat definitivament, s’obrirà el procediment de sol·licitud a través de les delegacions i subdelegacions del Govern, amb l’objectiu de garantir una atenció presencial i accessible per a les persones que decideixin tornar a l’Estat.
