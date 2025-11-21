Els primers torrons i polvorons per a gossos ja estan a la venda
Una de les marques de Xixona ha estat l'encarregada de dur aquest producte als nostres peluts
Jose A. Rico
Arriba Nadal i els nostres peluts també gaudeixen dels regals i llums en l'entorn, però què passa amb el menjar? Ells tenen els seus premis o menjars gurmets, però torrons? Fins ara no n'hi havia. Per això la marca El Lobo, de l'empresa Xixona, ha decidit llançar una línia de torrons i polvorons per a gossos.
És una col·lecció de torrons i polvorons per a gossos, perquè les mascotes puguin donar-se un “capritx” per Nadal i estrènyer encara més així el fort vincle entre persona i can. No contenen sucres afegits i estan avalats per veterinaris després de dos anys de feina en aquest projecte. I també poden ser ingerits pels humans.
Des de la companyia Confectionary Holding, propietària de marques com 1880, Doña Jimena, El Lobo i Casa 1880, han explicat que per a la present temporada han llançat aquesta innovadora línia de torrons i polvorons especialment formulats per a gossos. De moment s'estan comercialitzant a Espanya, amb una acollida "molt positiva", ha explicat el director de màrqueting, Raúl Torregrosa.
"L'objectiu d'aquesta nova línia és que els consumidors puguin compartir els moments més especials amb les mascotes", expliquen des de la torronera.
Som els únics que hem estat capaços de desenvolupar això a tot el món. I compleix amb la reglamentació tècnica sanitària del torró. És a dir, és torró humà, ho pots menjar
Aquests nous productes adaptats al consum animal inclouen dues varietats de torró, una de coco i una altra de pastanaga, amb una textura cruixent, en un format de 80 grams, i uns polvorons d'arròs en format de 120 grams.
Estan fabricats amb ingredients naturals, no contenen sucres afegits i el seu desenvolupament ha requerit dos anys de proves i estudis avalats per veterinaris.
Aquests nous productes ja estan disponibles en botigues per a mascotes, en lineals de productes per a animals de les grans superfícies i a través de la botiga online de la pròpia torronera.
Rubén López, CEO del grup, ha explicat que "aquest projecte fa dos anys que l'estem treballant. El perquè no compartir el Nadal i aquells moments tan entranyables amb les nostres mascotes. I ha estat un moment divertit en què a més hem après molt, ja que ho hem fet juntament amb veterinaris, amb especialistes que ens han acompanyat en aquest viatge per poder aconseguir un aliment".
Aquests són els ingredients dels tres productes
Hi ha el “torró crunchy de coco”, amb autèntic coco i sense sucres afegits, que combina el toc exòtic del coco amb una textura cruixent. Porta mel, cacauet torrat, coco ratllat (14%), bola d'arròs i blat de moro sense sucre (farina d'arròs, farina de blat de moro i sal), greix animal (mantega refinada de porc, additius (antioxidant 1b306 extracte de tocoferol) d'olis vegetals. Hòstia de recobriment (fècula de patata i oli refinat de gira-sol). Pot contenir traces d'altres fruits de closca i ou. Conté sucres naturalment presents.
El “torró crunchy de pastanaga”, elaborat amb pastanaga natural i sense sucres afegits, i també amb una textura cruixent. Conté mel, cacauet torrat, pastanaga deshidratada (14%), bola d'arròs i blat de moro sense sucre (farina d'arròs, farina de blat de moro i sal), greix animal (mantega refinada de porc, additius (antioxidant 1b306) extracte de tocofer. Hòstia de recobriment (fècula de patata i oli refinat de gira-sol). Pot contenir traces d'altres fruits de closca i ou. Conté sucres naturalment presents.
I els polvorons d'arròs, elaborats amb ingredients naturals, sense sucres afegits, avalats per veterinaris. Contenen farina d'arròs (62,7%), greix animal (mantega de porc, additius (antioxidant 1b306 extracte de tocoferol d'olis vegetals)) i cereals extorsionats (1,8%) (farina d'arròs, sèmola de blat de moro i sal). Pot contenir traces de fruits de closca, cereals que continguin gluten, mostassa, sèsam, ou, llet, soja i cacauets. I conté sucres naturalment presents.
Així, ha assenyalat que a les caixes s'hi inclou com s'ha de consumir, ja que depèn de la mida del gos, gràcies a un estudi molt complet que s'ha realitzat a aquest efecte, amb animals de diferents races i diferents tipus de propietaris.
López ha destacat que "som els únics que hem estat capaços de desenvolupar això a tot el món. I compleix amb la reglamentació tècnica sanitària del torró. És a dir, és torró humà, el pots menjar, ja que està fabricat amb ingredients de consum humà, que a més en aquest projecte l'hem acostat als gossos perquè també es mereixen menjar el millor, el mateix que mengem".
Tendència amb les mascotes
Aquesta novetat, que neix com a resposta a la tendència creixent d'oferir aliments més saludables i de més qualitat als nostres animals de companyia, ha estat creada cuidant cada detall perquè les nostres mascotes gaudeixin tant com els seus amos.
"A Confectionary Holding hem dedicat una gran quantitat de temps i recursos al llançament d'aquest producte, que esperem que es converteixi en una fita destacada en els nostres 300 anys d'història", han afegit des d'aquest grup xixonenc.
Per la seva banda el secretari general del Consell Regulador del Torró, Federico Moncunill, preguntat sobre aquesta iniciativa al marge de les denominacions protegides, ha explicat que "és una idea genial. Els amos dels gossos tracten les seves mascotes com un fill, i no escatimen en res. Es tracta d'un producte autoritzat per a gossos, sense sucres, i també el poden menjar els humans".
Així, aquest Nadal els gossos ja poden acompanyar els amos per gaudir d'una tradició tan nostra, la dels torrons i dolços de Xixona.
