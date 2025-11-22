5 viatges de Nadal que hauries de fer: són barats, acollidors i històrics per dret propi
Des de paisatges nevats fins a ciutats banyades pel sol, aquests 5 viatges de Nadal et conviden a reviure la màgia infantil
Belen Alfonso
Quan el novembre ja és a punt d’acabar i el gingebre i la canyella comencen a impregnar l’ambient, les ciutats canvien. Sota l’encís de la il·lusió que s’esmuny entre les avingudes, semblen adquirir un altre color. Els seus habitants ens resulten més amables i cada carrer —fins i tot aquells que hem recorregut centenars de vegades— es converteix en una sorpresa.
Viatjar per Nadal té un encant propi. Es busca calma, autenticitat, carrers que es puguin recórrer sense angoixes i ciutats on la història es visqui més que no pas es llegeixi. En aquestes dates, Europa i Espanya s’omplen de llums, mercats i aromes que conviden a aquest gaudi pausat, i a la Revista Viajar hem recollit les nostres preferides.
El mercat nadalenc de Cracòvia
Viatjar per Nadal a Cracòvia, Polònia
Cracòvia és una de les ciutats més econòmiques i accessibles d’Europa per gaudir del Nadal amb calma. El seu nucli històric, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1978 —en la primera llista, ni més ni menys—, s’omple al desembre de llums i nadales. La ciutat comença a fer olor de vi calent i de galetes de gingebre que es venen a les pastisseries.
Aprofita les breus hores de sol per redescobrir el turó de Wawel, al sud d’on s’alcen el castell medieval, el palau reial i la catedral del segle XIV. Quan comenci la tarda, acosta’t a la Plaça del Mercat, on s’instal·la un dels mercats nadalencs més bonics del centre d’Europa. Part de l’encant és la ubicació mateixa: des de les seves casetes es contemplen la Llotja dels Draps, una mena de centre comercial del segle XIII; la Torre de l’antic Ajuntament; l’Església de Sant Albert; i la Basílica de Santa Maria.
Arbre de Nadal a Porto
Viatjar per Nadal a Porto, Portugal
Poc obvi, però igualment bonic: Porto és l’escapada perfecta per a qui busca ambient nadalenc sense saturació turística. El seu mercat de Nadal —que sol instal·lar-se fins al 5 de gener al Jardim da Cordoaria o al Palau de Cristall— omple el centre de parades de menjar, artesania i dolços tradicionals. Té pista de gel, un carrusel antic i fins i tot una caseta del Pare Noel, i l’entrada és gratuïta.
Si vols veure els millors llums, t’hauràs d’acostar a l’Ajuntament, a la Praça General Humberto Delgado, on un enorme arbre il·luminat marca l’inici de la ruta nadalenca. A més, la ciutat organitza altres mercats com el Mercado da Alegria o el Mercado de Natal Artes e Ofícios, al costat de l’estació de São Bento, ideals per comprar regals de Nadal artesanals.
El famós mercat nadalenc de Nuremberg
Viatjar per Nadal a Nuremberg, Alemanya
Si hi ha un destí capaç de representar el Nadal clàssic europeu, és Nuremberg. El seu Christkindlesmarkt, celebrat del 28 de novembre al 24 de desembre, és considerat un dels mercats nadalencs més antics del continent. Durant un mes, transforma el nucli històric en un conte il·luminat per fanalets i guarnit amb 180 casetes de fusta, totes a joc: tendals vermells i blancs, decoració tradicional i parades de pa de gingebre, salsitxes a la graella, joguines de fusta i ornaments artesanals.
El mercat s’inaugura amb un acte solemne el divendres abans del primer diumenge d’Advent, just davant de l’Església de Nostra Senyora. A partir d’aquí, queda oberta al públic la coneguda com a “ciutat de fusta”, en referència al material que compon aquestes casetes i que convida a un esperit nadalenc nostàlgic.
Mercat de Nadal de Tallinn, Estònia
Viatjar per Nadal a Tallinn, Estònia
Tallinn sembla dissenyada per al Nadal durant tot l’any, però és al mes de desembre quan brilla de debò. El seu nucli antic, un dels conjunts medievals millor conservats d’Europa, s’omple de l’aroma del vi calent i dels dolços de canyella.
La ruta comença a la Plaça de l’Ajuntament, on, del 21 de novembre al 28 de desembre, s’instal·la un mercat amb casetes de fusta que venen artesania, gorres de llana, menjar local i pa de gingebre. El gran arbre de Nadal presideix l’espai des del segle XV. En aquestes dates, a més, coincideixen el festival de jazz, una pista de gel darrere l’església de Sant Nicolau i desenes d’arbres a gairebé tots els carrers de la ciutat.
Hi ha neu i les temperatures són fredes (no oblidis abrigar-te bé), però és part de l’encant que configura un Nadal blanc que es pot gaudir des de la calidesa de les petites cafeteries.
Les llums de Nadal al carrer Larios, a Màlaga
Viatjar per Nadal a Màlaga, Espanya
Per a qui prefereix un clima més amable, aquí tenim Màlaga. Et sorprèn com a destinació nadalenca? La ciutat andalusa omple el seu calendari d’esdeveniments nadalencs i les hordes de gent que la saturen a l’estiu han desaparegut.
El carrer Larios, el més famós per la seva il·luminació, és escenari cada tarda d’un espectacle de llums i música —a les 16.30, 20.00 i 22.00, fins al 4 de gener— dissenyat per l’empresa Iluminaciones Ximénez. A més, el Jardí Botànic acull Naturalesa Encesa, un recorregut nocturn de 2 km entre llums i figures.
Al port, el mercat del Muelle Uno combina esperit mariner amb artesania i gastronomia, mentre que la Catedral ofereix espectacles de llum i so (1 de desembre al 4 de gener). A la Plaça de la Constitució, com cal, s’aixeca un altre gran arbre; i hi ha dos pessebres imperdibles: el de la Catedral i el de l’Ajuntament, tots dos amb un toc molt andalús.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Un foc a la xemeneia del restaurant Normal dels germans Roca causa danys a l'altell i a la cuina
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Buenafuente abandona TVE de manera inesperada per prescripció mèdica
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- L'enderroc de l'edifici desocupat al carrer Tomàs Mieres de Girona, pendent d'un permís d'Adif